Masz firmę? Oto dlaczego musisz mieć pocztę e-mail we własnej domenie

Skrzynka e-mail we własnej domenie to rozwiązanie, które ma szereg zalet. Dzięki niemu Twoja firma staje się przede wszystkim bardziej wiarygodna w oczach klientów. Zyskujesz dzięki niej możliwość założenia wielu skrzynek, unikasz reklam oraz SPAM-u i możesz korzystać z dodatkowych przydatnych funkcji. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego poczta we własnej domenie to must-have dla firmy.