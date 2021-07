Masz ciekawskie dziecko? To dobrze, pewnie mu tak zostanie!

"Jednym z powodów, dla których te wyniki są ekscytujące, jest to, że otwierają drzwi na wiele innych ważnych pytań. (…) Co to oznacza dla dzieci w przyszłości? Czy te dzieciaki będą również bardziej ciekawskie w gimnazjum? Czy te dzieci zdobędą najwyższe wyniki w egzaminach szkolnych lub testach IQ? Ta sprawa aż prosi się o dłuższą obserwację" – podsumowuje Lisa Feigenson.