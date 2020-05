Maseczki nowym rodzajem zanieczyszczeń? Francuzi biją na alarm. Oto szokujące zdjęcia

Obostrzenia i szereg nakazów związanych z pandemią koronawirusa przyczyniły się do tego, iż ludzie częściej niż zwykle, nawet mimo pięknej pogody, decydowali się na pozostanie w domach. Eksperci przez wiele tygodni analizowali plusy masowej izolacji, zgodnie dochodząc do wniosku, że skorzystało na niej przede wszystkim środowisko. Niestety, zdjęcia opublikowane przez francuską ekologiczną organizację pozarządową udowadniają, że obecna sytuacja nie należy do zadowalających.