NASA udostępniła nowe nagranie z Marsa. Tak brzmi lot helikoptera Ingenuity

Lot helikoptera Ingenuity – dlaczego prawie go nie słychać?

Pomimo, że śmigła drona Ingenuity obracały się z prędkością 2537 obrotów na minutę, to dźwięk wydaje się ledwie słyszalny. Zupełnie nie przypomina tego, co usłyszelibyśmy na Ziemi. Składa się na to kilka problemów. Przede wszystkim atmosfera Marsa jest bardzo rzadka, co utrudnia przenoszenie się dźwięków.