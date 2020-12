Mapy Google: gdzie bezpiecznie pójść na spacer? Podpowiadamy, jak sprawdzić

Bez względu na to czy planujecie odwiedzić park, bulwar czy inne miejsce publiczne, to łatwo możecie sprawdzić, gdzie bezpiecznie pójść na spacer z pomocą Map Google. Dzięki tej usłudze sprawdzicie m.in. najpopularniejsze godziny odwiedzin różnych obiektów, w tym parków. Dzięki temu możemy wybrać mniej oblegane miejsca lub dopasować plany tak, by uniknąć największych tłumów.