MAPA: rewolucyjny polski kamuflaż, który był za dobry dla wojska

Zaraz potem gruchnęła wieść, że prawa licencyjne do MAPA kupiła na wyłączność należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej firma Maskpol SA, będąca jednym z największych dostawców wyposażenia dla Wojska Polskiego. Było jasne, że następnym krokiem będzie przygotowanie konkretnej oferty wykorzystującej nowy kamuflaż. Tak się też stało: w 2017 roku, podczas XXV targów MSPO w Kielcach, Maskpol przedstawił kompletny system wyposażenia żołnierza piechoty o nazwie Dromader, w skład którego wchodził mundur i oporządzenie ze wzorem MAPA. Według pojawiających się w mediach wypowiedzi Dromader - a wraz z nimi także i MAPA - miał trafić do Wojsk Obrony Terytorialnej. MAPA wydawała się być skazana na sukces.