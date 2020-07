Mapa koronawirusa pokazuje już prawie 11,5 mln zakażeń. Naukowcy apelują do WHO o szczerość

Jak podaje CNN, 239 naukowców z całego świata napisali do Światowej Organizacji Zdrowia list otwarty, który ma zostać opublikowany 6 lipca w magazynie "Clinical Infectious Diseases". Zasadniczym przesłaniem jest apel, w którym naukowcy proszą, by WHO szczerze i dokładnie opisało, w jaki sposób koroanwirus dostaje się do układu oddechowego i jak może być przenoszony (nawet przez osoby bezobjawowo przechodzące zakażenie).