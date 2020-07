Mały i dobry. Niewielki telewizor do sypialni i pokoju dziecka

Zakup dodatkowego telewizora niegdyś był poważną inwestycją, teraz za niewielkie pieniądze możesz pozwolić sobie na dodatkowy telewizor w kuchni, sypialni czy pokoju dziecka. Pożegnaj się z ciągłą walką o pilota, każdy może oglądać to, co chce.

Sporej wielkości telewizor nie sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. Jeśli będziesz siedzieć zbyt blisko telewizora, zafundujesz sobie nie tylko kinowe wrażenia, ale również gwarantowane bóle głowy i zaczerwienione oczy. Odpowiednia odległość między odbiornikiem i kanapą to podstawa, a im mniejszy model, tym łatwiej ustawić telewizor w mieszkaniu.

Wielkie kino na małym telewizorze

Telewizory o przekątnej 55 czy 65 cali to doskonały materiał na telewizor do salonu, jednak nawet tam może pojawić się problem z jego ustawieniem. Znacznie mniejsze odbiorniki są o wiele łatwiejsze w ustawieniu, co ma kluczowe znaczenie szczególnie wtedy, gdy w salonie masz dużo mebli lub meblościankę.

Mały ekran nie oznacza gorszej jakości obrazu. Wiele tańszych odbiorników wyposażono już w wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, który umożliwi oglądanie filmów w przyzwoitej jakości jaką oferują poszczególne platformy telewizji cyfrowej.

Adobe Stock Zainwestuj w Smart TV

Nie tylko do filmów

Nieco większe modele doskonale sprawdzą się w pokoju dziecka, szczególnie jako multimedialne centrum rozrywki. Możesz podłączyć do niego konsolę do gier, odtwarzacz multimedialny i wiele innych akcesoriów, które znacznie rozwiną możliwości telewizora. Trzydziestodwucalowy telewizor powinien z powodzeniem wystarczyć do tego, by cieszyć się rozgrywką we własnym pokoju.

Większość tańszych telewizorów na rynku wyposażono już w matryce LED, które cechują się nie tylko dużą wytrzymałością, ale również stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji. Ten typ jest jednym z najbardziej energooszczędnych modeli dostępnych na rynku. Możesz więc mieć pewność, że nie obciąży zbytnio domowego budżetu, nawet jeśli będzie chodzić non stop. Matryce LED dobrze radzą sobie z odtwarzaniem dynamicznych scen zarówno w filmach, jak i grach. Dzięki temu sprawdzą się podczas różnego rodzaju rozrywek.

Mały nie znaczy słaby

Choć mogłoby się wydawać, że tańsze telewizory mogą pozostawiać wiele do życzenia, to obecne modele są w stanie godnie zastąpić większe odbiorniki, a dodatkowo wyposażono je w interesujące udogodnienia. Telewizory Smart z możliwością podłączenia się do sieci kupisz już za mniej niż tysiąc złotych. Na tego typu telewizorze możesz nie tylko przeglądać internet, ale również korzystać z aplikacji pozwalających oglądać filmy i seriale na życzenie.