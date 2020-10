WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 głośnik bluetoothgłośnik przenośny Patryk Wieczorek 2 godziny temu Mały głośnik daje radę. Wersje Bluetooth w dobrej cenie Z przenośnego głośnika możesz korzystać wszędzie tam, gdzie masz dostęp do sieci – w domu, podróży, podczas spotkania ze znajomymi czy wycieczce na łono natury. Jeśli głośnik w smartfonie niedomaga, możesz postawić na urządzenie, które znacząco wzmocni sygnał. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Postaw na dobrą jakość dźwięku (Adobe Stock) Bezprzewodowe urządzenie z wbudowanym wydajnym akumulatorem nie kosztuje wiele, a głośnik wysokiej jakości emituje dobry dźwięk, którego nie powstydzą się większe sprzęty. Sparuj go ze smartfonem Głośniki montowane w smartfonach nie zawsze są w stanie spełnić wszystkie wymagania. Sprawdzą się w wypadku rozmów głośnomówiących, ale długotrwałe odtwarzanie muzyki to dla nich nie lada wyzwanie. Dlatego jakość dźwięku często pozostawia wiele do życzenia i warto posiłkować się innymi sprzętami. Dobrej jakości sprzęt doskonale sprawdzi się w podróży. Wytrzymała obudowa pozwoli przewozić go w torbie lub plecaku z innymi przedmiotami bez ryzyka, że sprzęt się zepsuje. Postaw na transmisję bezprzewodową Na rynku znajdziesz urządzenia, które poza łącznością Bluetooth obsługują również sieć Wi-Fi. To oznacza, że możesz połączyć go za pośrednictwem internetu ze wszystkimi sprzętami w domu i w razie potrzeby zmieniać urządzenie, którym sterujesz głośnikiem. Sieć domowa ma znacznie większy zasięg niż Bluetooth i umożliwi ci sterowanie głośnikiem praktycznie z każdego pomieszczenia w domu. Możesz na przykład zostawić telefon pod ładowarką w jednym pomieszczeniu, a głośnik zabrać ze sobą do innego. Adobe Stock Przyda się zarówno w domu, jak i w podróży (Adobe Stock) Łączność Bluetooth sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie masz dostępu do Wi-Fi – w terenie lub podczas wyjazdu. Połączenie jest niezawodne i nie musisz obawiać się o zrywający się sygnał. Głośnik Bluetooth sprawdzi się w połączeniu z różnymi urządzeniami – smartfonem, laptopem czy nawet komputerem stacjonarnym. To ostatnie jest doskonałym rozwiązaniem dla osób ceniących minimalizm. Pozbędziesz się zbędnych kabli na biurku. Głośnik Bluetooth przyda się również osobom, które dużo podróżują i zabierają ze sobą tylko najniezbędniejszy sprzęt. Wytrzymała obudowa sprawia, że z powodzeniem możesz wrzucić głośnik do plecaka lub torby i nie musisz martwić się o to, że sprzęt uszkodzi się podczas podróży. Postaw na sprawdzony sprzęt Przy zakupie zwróć uwagę przede wszystkim na moc, która odzwierciedla to, jak głośny dźwięk będzie w stanie emitować głośnik. Sprzęty mobilne mają moc około 10-20 W, choć często można wśród nich spotkać mocniejsze odbiorniki. Pamiętaj jednak, że większa moc oznacza znacznie większe zapotrzebowanie na energię. Jeśli więc wybierzesz sprzęt o dużej mocy i małym akumulatorze, może się okazać, że będzie trzeba często go ładować. Zwróć również uwagę na to, czy sprzęt jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i zalanie. Wiele modeli jest zabezpieczona przed zachlapaniem czy zakurzeniem, niemniej jednak musisz pamiętać, że żaden sprzęt nie daje gwarancji całkowitej wodoodporności. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze