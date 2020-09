Mały gadżet - wielki dźwięk. Soundbary i małe kina domowe

Dobry dźwięk z małego gadżetu

Kino domowe w wersji mini

Soundbar pod telewizor

Zwróć uwagę na to, co oferują producenci sprzętu. W każdej "belce" kryje się od dwóch do ośmiu głośników zwróconych w różnych kierunkach. To powoduje, że płynący z nich dźwięk sprawia wrażenie przestrzenności mimo tego, że pochodzi z jednego miejsca. To sprawia, że większość soundbarów wykorzystuje technologię front surround. Najlepiej będzie postawić go przed telewizorem lub ewentualnie pod. Część nowoczesnych szafek rtv jest przystosowana do montażu belki tuż pod blatem. Warto odpowiednio zaaranżować przestrzeń tak, by zapewnić sobie jak najlepsze właściwości akustyczne.