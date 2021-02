Małe i podblatowe lodówki. Dla kogo taki model?

Mniej znaczy więcej – wybieramy mniejszą lodówkę

Małe lodówki (niekoniecznie mieszczące się pod blatem) to urządzenia o pojemności chłodziarki do 120 litrów, średnie to te, których pojemność całkowita sięga 250 litrów, a większe (zwłaszcza modele side-by-side) pomieszczą jeszcze więcej. Podblatowe mają pojemność od kilkudziesięciu do 100 litrów, więc odpowiadają potrzebom jednej osoby albo dwóm przy umiejętnym zagospodarowaniu każdej półki i… unikaniu kupowania nadmiaru albo zbędnych produktów.