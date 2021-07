WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

raport + 1 mailing Informacja prasowa Dzisiaj, 27-07-2021 11:14 Informacja prasowa Maile reklamowe nadal bardzo skuteczne w marketingu e-Mail marketing z każdego zainwestowanego dolara daje 42 dolary zysku - czytamy w najnowszym raporcie Interaktywnie.com, portalu dla marketerów. Wartość tego rynku szacowana jest na 7,5 mld dolarów. Za najbardziej perspektywiczny pod tym względem rynek uważane są Chiny, gdzie wzrost może przekroczyć nawet 15 procent, osiągając w 2027 roku 4 mld dolarów, a także Kanada i Japonia - tutaj wzrost ma sięgnąć około 10 procent. Share Maile reklamowe nadal bardzo skuteczne w marketingu Źródło: materiały partnera Cały raport w pdf można pobrać bez rejestracji i opłat tutaj Wśród najważniejszych zalet email marketingu marketerzy wymieniają m.in. oszczędność czasu, generowanie leadów, wzrost przychodów, czy zdolność do utrzymania klienta. e-Mail marketing jest jednym z najczęściej stosowanych kanałów marketingowych. 77 procent marketerów twierdzi, że jest to jedno z dwóch ich podstawowych narzędzi stosowanych w pracy - czytamy w Interaktywnie.com. Z kolei 7 procent dyrektorów ds. marketingu stwierdziło, że e-mail marketing jest kluczowy do tego, aby firma odniosła sukces. E-mail marketing pokonuje również social media pod względem zaangażowania. Dane OptinMonster pokazują, że średni wskaźnik zaangażowania na takich portalach jak Facebook czy Instagram to 0,58 procent, natomiast średni współczynnik klikalności wiadomości e-mail to 3,71 procent. Średnie wskaźniki w Polsce i za granicą Na kontynencie europejskim współczynnik otwarć maili reklamowych wynosi 28,91 procent, współczynnik kliknięć 5,15 procent, natomiast współczynnik kliknięć do otwarć to 17,83 procent. W Ameryce Północnej współczynnik otwarć jest niższy niż w Europie i wynosi 21,97 procent, natomiast współczynnik kliknięć 3,69 procent. Zbliżony jest natomiast stosunek kliknięć do otwarć, który wynosi 16,78 procent. W Azji współczynnik otwarć plasuje się tutaj na poziomie 22,47 procent. Z kolei odsetek kliknięć to 2,93 procent. Stosunek kliknięć do otwarć to 13,03 procent. Nasz kraj może się pochwalić współczynnikiem otwarć na poziomie 26,29 procent, czyli nieco mniej niż średnia europejska, ale więcej od przeciętnego wyniku na świecie. Z kolei wskaźnik kliknięć to 5,04 procent, wynik zbliżony do średniej ze Starego Kontynentu, natomiast proporcja pomiędzy współczynnikiem otwarć i klikalności wynosi 19,18 procent. Więcej niż w przypadku wymienionych kontynentów. Najpopularniejsze pory dnia Nie ma jednej złotej zasady dotyczącej kwestii czasu wysyłki mailingów. W niektórych przypadkach korzystne będzie przesłanie wiadomości w weekend wieczorem, a w innych przed południem w dni robocze. Badanie pokazuje, że wszystko zależy od tematyki, jaką dana wiadomość przekazuje. Tematy bardziej związane z hobby i zainteresowaniami użytkowników lepiej sprawdzą się w dni wolne lub po południu, natomiast tematy związane z wiadomościami, komunikatami w robocze dni tygodnia. Raport pokazuje jednak pewną zależność nie w kwestii treści, ale wskaźników. W poniedziałek e-mail marketing generuje najwyższe przychody, w piątek kampanie mają najwyższy click rate, natomiast w sobotę najczęściej otwieramy tego typu otrzymane maile. Cały raport do pobrania w pdf tutaj Informacja prasowa