Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne allegro + 3 Allegro Smart!smartzakupy online Krzysztof Mirończuk Dzisiaj, 23-09-2021 15:50 Artykuł poleca Allegro Mądrze na Allegro - skorzystaj z usługi Smart! Dzięki Allegro Smart! Polacy zaoszczędzili już ponad 2,8 mld zł na przesyłkach produktów zakupionych na platformie. Przeciętny Smartowicz zaoszczędził średnio ok. 450 zł. Program jest coraz bardziej popularny a darmowe przesyłki i zwroty, to nie wszystko, co oferuje. Warto również wspomnieć, że z jednego abonamentu, w ramach grup rodzinnych, dzięki Allegro Family może korzystać nawet 10 osób. Oto krótki przewodnik po Allegro Smart! Share Źródło: Unsplash.com Pomysł jest prosty – jak wydasz minimum 40 zł na Allegro u jednego dostawcy, to masz dostawę za darmo do paczkomatu i punktów odbioru takich jak Żabka czy Ruch. Co więcej, 23 września Allegro uruchomiło promocję* i obniżyło minimalną wartość zamówienia objętego darmową dostawą kurierską z 80 do 40 zł w ramach programu Allegro Smart!. Darmowe dostawy "pod drzwi" będą dzięki temu dostępne także dla tych klientów, którzy nie mają łatwego dostępu do punktów odbioru. To znaczy – prawie nie płacisz, bo ta usługa kosztuje 49 zł. Rocznie. Dlatego tym razem "prawie" robi niewielką różnicę. To, czy to się opłaca, każdy niech oceni sam. Bez Smarta! za wysyłkę paczkomatem trzeba zapłacić 8,99 zł, za kuriera –11,99 zł. Opłata zwraca się więc już po np. 3 wysyłkach paczkomatem. Jeśli więc korzystasz z Allegro regularnie, wykupienie Smarta! jest naprawdę dobrym pomysłem na oszczędności przy zakupach. Tym bardziej że można skorzystać z okresu próbnego. "Smart! na Start" pozwala na skorzystanie z darmowej dostawy (po przekroczeniu wspomnianej kwoty zamówienia 40 zł) 5 razy w ciągu 12 miesięcy. Po wykorzystaniu tego limitu nic się "samo" nie aktywuje. Po prostu opcja Smart! nie będzie dostępna, chyba że zdecydujesz się na opłacenie abonamentu. Mądry jak student Allegro Smart! znają chyba wszyscy stali użytkownicy portalu, ale nie każdy wie, że w jego ramach funkcjonuje jeszcze inna usługa, dodatkowo – jeszcze tańsza. Allegro już jakiś czas temu postanowiło zachęcić studentów do zakupów. Jak wiadomo, dla studenta liczy się każda "dycha", a więc koszt Allegro Smart! Student to tylko 39 zł rocznie. Wystarczy zrobić zdjęcie legitymacji albo podać adres e-mail w domenie swojej uczelni – to potwierdzi status studenta i można korzystać z usługi. Co istotne, tutaj przez pierwsze 6 miesięcy usługa jest zupełnie darmowa. Po tym czasie można z niej bezpłatnie zrezygnować lub korzystać dalej, co – w rozbiciu na miesiące – kosztuje tylko 3,25 zł. Jest też opcja rodzinna Tu pojawia się pytanie – czy warto płacić za Allegro Smart!, kiedy już ktoś w rodzinie to robi? Wyobraźmy siebie osobę, która wykupiła tę usługę. Wszyscy w rodzinie o tym wiedzą i jest ona zasypywana prośbami o zakupy ze Smartem! – czasem mailem, czasem telefonicznie, czasem wręcz zdjęciem aukcji wysłanym na smartfona. Być może o pomoc proszą osoby, które w ogóle nie mają konta na Allegro albo dzieci, które wkraczają w świat internetowych zakupów, ale potrzebują do ich sfinalizowania zgody (i portfela) mamy lub taty. Taka sytuacja ma sens finansowy – za Smarta! płaci tylko jedna osoba, ale niekoniecznie sens organizacyjny – przy większej ilości zakupów może to być frustrujące dla kupującego, który staje się pośrednikiem między rodziną a sprzedawcami na Allegro. Ten problem Allegro zauważyło jakiś czas temu i wprowadziło konta rodzinne – Allegro Family. Dzięki nim nawet do 10 użytkowników może kupować w ramach jednego abonamentu Allegro Smart! Co więcej, nie muszą być to nawet osoby mieszkające pod jednym dachem. Dzięki temu rodzinnie może robić zakupy dziecko będące na studiach lub dziadkowie, którzy nie mają na tyle zaufania do nowych technologii, żeby samemu płacić w sieci, ale lubią Allegrowe ceny i liczbę dostępnych na platformie produktów. Allegro Family działa na zasadzie grupy, która ma swojego organizatora. Ten organizator (np. jeden z rodziców) wysyła zaproszenia innym członkom rodziny. Jeśli mają oni konto na Allegro – po prostu akceptują zaproszenie. Jeśli nie – od razu mogą założyć konto i wejść do grupy. Członkowie grupy rodzinnej mogą – zamiast kupować na własną rękę – wybrać opcję "Poproś o zakup", dostępną przy każdej ofercie. Organizator grupy może potem zamówić dany produkt i zapłacić za niego, a paczka (również wysyłana w ramach programu Smart!) trafia na adres proszącego. Tylko on oraz organizator grupy mają dostęp do historii zakupów. A więc nie ma obawy, że np. inny członek grupy zobaczy, jaki prezentu kupiono dla niego na urodziny czy z innej okazji. To bardzo wygodne rozwiązanie i – co warto jeszcze raz podkreślić – bardzo ekonomiczne, bo subskrypcję Smart! opłaca tylko organizator grupy, a korzysta cała rodzina. Pamiętajmy przy tym, że funkcje Allegro Family (w tym prośby o zakup) są dostępne także dla produktów bez opcji wysyłki Smart! Specjalnie dla abonentów Ostatnie miesiące pokazały, że Polacy stęsknili się za wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi. Klienci Smart! bardzo chętnie korzystają z wyjątkowej możliwości kupienia biletów na wiele koncertów i imprez w przedsprzedażach niedostępnych dla innych klientów. Choć zwykle pula biletów wystarcza, by wszyscy zainteresowani kupili je wygodnie we współpracy z serwisem eBilet, to zdarzają się takie przedsprzedaże, które kończą się nawet w kilka lub kilkanaście minut. Program Allegro Smart! to też specjalne akcje promocyjne, w których mogą wziąć udział abonenci. Są to dodatkowe zniżki na poziomie kilku czy kilkunastu procent – co w połączeniu z darmową przesyłką zawsze cieszy. Smart! Okazje pojawiają się codziennie wieczorem i można znaleźć naprawdę ciekawe produkty w niezwykle niskich cenach. Prawdziwe "łowy" to jednak tzw. Allegro Smart! Week, czyli tygodniowa akcja przecen dla abonentów programu. To istny festiwal okazji. W tym roku tydzień promocji zaczyna się już 27 września. Będzie można kupić w naprawdę okazyjnych cenach np. smartfony, konsole, telewizory, smartwatche, odkurzacze – tysiące produktów i codziennie nowe okazje. Akcja dotyczy wszystkich kategorii produktowych na Allegro, a rabaty sięgają nawet 70 procent. Warto zaglądać systematycznie na stronę Allegro Smart! Week. My też będziemy ją śledzić i podpowiadać Wam, na jakie promocje warto zwrócić uwagę. * Promocja potrwa do 3 stycznia 2022.