Ma 555 milionów lat i wielkość ziarnka ryżu. Oto przodek wszystkich zwierząt

Chociaż najstarsze organizmy wielokomórkowe żyjące na Ziemi (należące do fauny ediakarańskiej np. gąbki) pojawiły się na naszej planecie około 610 milionów lat temu, to właśnie Ikaria wariootia był pierwszym bilaterianem - czyli zwierzęciem dwubocznie symetrycznym i posiadającym dwa otwory na końcach ciała.

Ikaria wariootia

Za pomocą trójwymiarowego skanera laserowego naukowcy mogli odtworzyć budowę ciała przodka wszystkich zwierząt. Miały one od 2 do 7 milimetrów długości oraz 1-2,5 milimetra szerokości. Rozmiary przypominające ziarnko ryżu okazały się w zupełności wystarczające do wyżłobienia nor w skale. Ich kształt sugeruje, że stworzenia poruszały się dzięki skurczom mięśni.