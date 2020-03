Ma 101 lat i pokonał koronawirusa. Przeżył już hiszpańską grypę i II wojnę światową

Jak donosi CNN, o całej sytuacji poinformowała Gloria Lisi, wiceburmistrz włoskiego miasta Rimini. Ponad 100-letni mężczyzna, nazywany "Pan P" został przyjęty do szpitala Ospedale Infermi di Rimini siedem dni po tym, jak przeprowadzone u niego testy na COVID-19 dały pozytywny wynik. Szpital opuścił w czwartek (26.03.2020 r.).

Lisi powiedziała, że jego "naprawdę nadzwyczajne" wyzdrowienie daje "nadzieję na przyszłość". Dodała: "Pan P to zrobił. Jego rodzina zabrała go do domu wczoraj wieczorem, aby nauczyć nas, że nasza przyszłość za 101 lat nie została jeszcze napisana".