M1, M1A1 i M1A2. Wyjaśniamy, czym różnią się od siebie czołgi Abrams

Nie nowe, ale używane. I nie w wersji M1A2, ale w starszym wariancie M1A1 – tak wygląda aktualna deklaracja Stanów Zjednoczonych w sprawie dostaw 31 czołgów Abrams do Ukrainy . Wcześniej, 26 stycznia, dzień po decyzji prezydenta Bidena w sprawie dostawy czołgów, serwis Politico uzyskał informację, że mają to być nowe Abramsy, w aktualnym wariancie wersji M1A2, czyli M1A2 SEP v.3.

Wynikały one m.in. z amerykańskiej polityki dotyczącej eksportu Abramsów, zakładającej dostarczanie do zagranicznych klientów czołgów, w których wkłady ze zubożonego uranu zastąpiono innym materiałem, jak wolfram .

Sednem kontrowersji jest nawet nie wytrzymałość tak zmodyfikowanego pancerza (zdaniem części ekspertów jest porównywalna), ale czas potrzebny na doprowadzenie Abramsów do stanu, w którym mogą być dostarczone zagranicznemu odbiorcy.

Remontem, przebudową i budową "nowych" Abramsów (to dość pojemne określenie, wynikające ze sposobu tworzenia kolejnych czołgów) zajmuje się obecnie jeden zakład na świecie - Lima Army Tank Plant w Ohio (szerzej prezentuje tę kwestię Przemysław Juraszek w tekście o pancerzu czołgów M1 ).

Nowa deklaracja amerykańskiej administracji oznacza przyspieszenie dostaw czołgów Abrams do Ukrainy, dzięki czemu Ukraińcy będą mogli z nich skorzystać za 8-10 miesięcy – a zatem pod koniec 2023 roku. Nie jest przy tym jasne, czy termin ten dotyczy dostępności czołgów w ogóle, czy też terminu dostarczenia Ukraińcom gotowych do działania maszyn, z przeszkolonymi na nich, ukraińskimi załogami.

Podstawową, bazową wersją amerykańskiego czołgu jest nieeksploatowany już wariant M1. Był on produkowany w latach 1979-1985 i uzbrojony w 105-mm, bruzdowaną armatę L/52 M68A1.

Drugim wariantem Abramsa jest M1A1, produkowany od 1985 do 1992 roku. Kluczową zmianą jest zastosowanie w nim 120-mm, gładkolufowej armaty L/44 M256A1, a także przeprojektowanie jednego z kluczowych elementów Abramsa.

Są nim panele chroniące magazyn amunicji , które w przypadku wybuchu są wyrzucane na zewnątrz, pozwalając eksplozji na rozproszenie energii poza wnętrzem czołgu. Czołg ma też zmodernizowany systemu ochrony przed skutkami użycia broni masowego rażenia. Część wersji tego wariantu została wyposażona w różne generacje pancerza ze zubożonym uranem (dotyczy to czołgów produkowanych po 1988 r.).

Nie znaczy to jednak, że ich pancerz ma 20 czy 30 lat – kadłub stanowi pewnego rodzaju ramę, do której są dołączane panele pancerza. Dotyczy to także czołgów, które są budowane na bazie już eksploatowanych kadłubów albo tych, które mają być dostarczane w starszym, używanym wariancie.