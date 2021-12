Ludzie mogą wyginąć. Naukowiec ostrzega przed potencjalną katastrofą

Naukowiec uważa, że ludzkość może wkrótce wyginąć

Gee w swojej opinii odnosi się też do poważnego zagrożenia, jakim jest "dług zagłady". Ekspert wyjaśnia, że w przypadku każdego gatunku, nawet tego, który wydaje się dobrze funkcjonować, przychodzi czas, kiedy wyginięcie staje się nieuniknione bez względu na podejmowane działania. Przyczyną wymierania jest zazwyczaj opóźniona reakcja na utratę siedlisk, a gatunki zagrożone to te, które dominują w danych siedliskach. Dzieje się to kosztem innych gatunków, które migrują, przez co są bardziej rozproszone.