Lotnisko Chopina: bomba na pokładzie samolotu? Trwa akcja ewakuacyjna

Samolot, którego dotyczy zgłoszenie o potencjalnej bombie na pokładzie to Airbus A319 należący do Turkish Airlines. Maszyna przyleciała ze Stambułu i wylądowała na Okęciu ok. godziny 18:00. Tuż przed wylądowaniem zostały zaalarmowane służby lotniska Chopina. Pojawiła się anonimowa informacja o tym, że na pokładzie samolotu może znajdować się ładunek wybuchowy.