Loteria szczepionkowa. Dziesiąte losowanie. W grze nawet 50 tys.

Loteria szczepionkowa - nagrody

W ramach loterii szczepionkowej co tydzień do wygrania jest hulajnoga elektryczna Segway, a także 50 tysięcy złotych. Co miesiąc do zdobycia są cenniejsze nagrody, czyli samochód Toyota Corolla Hybrid oraz 100 tys. złotych. Na koniec całej loterii, do szczęśliwców trafią nagrody główne. Mowa tu o samochodzie Toyota C-HR lub milionie złotych.