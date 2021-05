Lot donikąd na pokładzie Boeinga 787. Kosztuje ponad tysiąc dolarów

Australijskie linie lotnicze Qantas proponują nietypowy lot. Oferta o nazwie "Fly me to the Supermoon" zakłada nocną podróż donikąd na pokładzie Boeinga 787 Dreamliner. W cenie ponad tysiąca dolarów można otrzymać podróż w klasie biznes, drinki oraz podziwianie Księżyca w pełni.