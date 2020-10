WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Lornetka dla zawodowców. Wychwycisz każdy szczegół Profesjonalna lornetka to sprzęt nie tylko dla myśliwych. Przyda się również podczas meczu na stadionie czy nawet obserwacji gwiazd. Dobra lornetka to genialne urządzenie jeśli wiesz, jak się nią posługiwać i na jakie parametry zwrócić uwagę. Miej oko na wszystko (Shutterstock) Sprzęt dla obserwatora dzikiej przyrody możesz kupić już za niecałe 200 zł. Droższe modele, które oferują większą średnicę obiektywu i lepsze przybliżenie to wydatek rzędu 500–600 zł, ale sprawdzą się nawet podczas obserwacji ciał niebieskich. Soczewki i obiektywy Najważniejszymi parametrami lornetki są średnica obiektywu i przybliżenie. Informacje o nich znajdują się zwykle z boku obudowy pod logo firmy. Oznaczono je cyframi np. 10 x 25, co oznacza "dziesięciokrotne przybliżenie x dwadzieścia pięć milimetrów średnicy obiektywu". W zależności od rodzaju hobby należy wybrać inny rodzaj lornetki. Tak oto trekkingowcy i survivalowcy docenią lornetki o niewielkim powiększeniu, które przydadzą się podczas podziwiania widoków podczas wędrówki. Sprzęt o mocniejszych parametrach przeznaczono przede wszystkim dla ornitologów i innych entuzjastów dzikiej przyrody, którzy muszą obserwować zwierzęta z bezpiecznej odległości tak, by ich nie wypłoszyć. Pamiętaj, że lepsza jakość oznacza stosunkowo wyższą cenę, dlatego przed zakupem lepiej dobrze się zastanowić. Szerokie pole widzenia Przy wyborze sprzętu liczą się również pola liniowe i kątowe, które najprościej mówiąc odpowiadają za wycinek przestrzeni, który widzisz przytykając lornetkę do oczu. Pole liniowe wyrażane jest w metrach na tysiąc metrów, co oznacza szerokość pola widzenia obiektu oddalonego o jeden kilometr. Graficznie przedstawia się ten stosunek jako xxx/1000 m. Lornetka o szerokim kącie widzenia będzie doskonała do obserwacji wydarzeń sportowych bądź koncertów, na których dużo się dzieje. Dzięki temu bez problemu zarejestrujesz dynamicznie zmieniającą się sytuację. Adobe Stock Przydadzą się nie tylko podczas wycieczek (Adobe Stock) Osoby, które noszą szkła, powinny zwrócić również uwagę na odstęp źrenicy, czyli odległość między okiem a mniejszą lunetą. Osoby noszące okulary mogą z powodzeniem korzystać z lornetki, w której odstęp źrenicy wynosi minimum 17 mm. Przy mniejszym odstępie nie zarejestrujesz całego dostępnego pola widzenia. Na szczęście większość lornetek wyposażono w system ogniskujący, który umożliwia korzystanie z niej bez szkieł korekcyjnych. Dla astronomów-amatorów Przede wszystkim liczy się duża średnica obiektywu, dzięki czemu sprzęt będzie zbierać więcej światła. W ten sposób oddalone obiekty będą bardziej widoczne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by mając pod ręką lornetkę o średnicy obiektywu 50 mm, można było prowadzić obserwacje Księżyca, Wenus czy Jowisza. Lornetka, którą zamierzasz obserwować gwiazdy, musi być odpowiednio ustawiona, w przeciwnym wypadku każde dalekie obiekty będziesz widzieć podwójnie. To największa bolączka bardzo tanich modeli. Na pierwszy rzut oka i przy codziennej obserwacji oko będzie w stanie przyzwyczaić się do delikatnego "zeza" jednak obserwacja gwiazd czy Księżyca przez lornetkę może być niemożliwa. Na szczęście nawet niedrogi sprzęt można odpowiednio skalibrować, jeśli oddasz go specjaliście.