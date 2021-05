WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne lodówka + 3 lodówkichłodziarkaporadnik kupującego Magdalena Tatar Dzisiaj, 24-05-2021 18:21 Lodówki do 2 tys. zł. Co warto wybrać? Można powiedzieć, że dobra lodówka to inwestycja, a nie wydatek i warto wziąć sobie do serca tę uwagę. Nie oceniajmy tych urządzeń z wyglądu, bo najważniejsze jest to, czego nie widać. Klasa energetyczna to podstawa, ale nie tylko to. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Lodówki dla rodziny musza działać niezawodnie - czy trzeba za nie słono zapłacić? Źródło: Adobe Stock Jak kupić dobrą lodówkę bez przepłacania? W zwariowanych czasach, kiedy smartfonem możesz skontrolować zawartość lodówki w drodze z pracy, a cena niejednego modelu przewyższa koszt używanego samochodu, użytkownicy nie szukają informacji na temat wymyślnych nowinek. Wielu kupujących gubi się wśród licznych modeli i nie zawsze jasnych parametrów. Skutek? Ze sklepu z AGD chcemy wyjść jak najszybciej, co często źle się kończy. Wybierz z nami optymalny model lodówki, czyli najważniejszego sprzętu AGD w domu. Przeciętny budżet na rodzinną lodówkę? Jak najmniej, ale żeby nie była z najniższej półki. Tę kwestię usłyszał niejeden sprzedawca. Dla mniej zasobnych osób wybór jest znacznie trudniejszy i czasem oznacza wybór modelu mniejszego albo mniej znanej marki. Te, jak się okazuje, powoli przestają przegrywać z modelami renomowanych marek z telewizji i reklam. Tymczasem firmowe logo nie zawsze oznacza niezawodne działanie, jeśli postawisz na tańszy model. Warto zrewidować nierealne oczekiwania albo nieco poczytać, choćby po to, aby dowiedzieć się, ze popularne modele side-by-side są czasem mniej pojemne od standardowych modeli z jednymi drzwiami. Lodówka dla rodziny Prostym sposobem na znalezienie tak ważnych w dzisiejszych czasach oszczędności jest wybór urządzeń energooszczędnych. Lodówki klas C i D (już nie A czy A+) zużywają rocznie bardzo mało energii elektrycznej, dzięki czemu więcej pieniędzy zostanie w Twoim portfelu. Różnicę można łatwo zauważyć podczas płacenia rachunków. Lodówki są urządzeniami, które pracują bezustannie, dlatego wybór lodówek energooszczędnych zwyczajnie się opłaca. Można wręcz powiedzieć, że jest niezbędny. Proste sposoby na proste życie Równie ważne w wyborze lodówki jest to, w jaki sposób i jak bardzo wydajnie lodówka utrzymuje stałą temperaturę przy częstym otwieraniu i zamykaniu drzwi. Powód? To bezpośrednio przekłada się na trwałość przechowywanej w niej żywności. Im większe wahania, tym szybciej wyrzucimy jedzenie, którego nie zdążymy zjeść. Największy powód do narzekania na starą lodówkę? Głośny warkot uruchamiającej się w nocy lodówki potrafi wytrącić ze smacznej drzemki nie tylko dziecko, ale i niejednego dorosłego. Jeśli masz oddzielną kuchnię, to niewielka trudność, ale w otwartym mieszkaniu typu studio już tak. Drugi z najczęściej podawanych kłopotów to kłopotliwe rozmrażanie i mycie. Pierwszy problem rozwiąże już niemal powszechny system "no Frost", który nie zawsze jest w lodówkach budżetowych (do ok. 1,5 tys.). Zapobiega on wytwarzaniu się wilgoci i nie pozwala, by lód i szron osadzał się na ściankach lodówki. Obecnie dużo większą popularnością cieszą się lodówki z zamrażarką w formie szuflady albo szuflad. Dostęp do mrożonych produktów jest szybszy, a pojemność większa, niż w przypadku tradycyjnych zamrażalników zamykanych drzwiczkami. Możliwość samodzielnego przestawiania półek w odpowiadający nam sposób to także klucz do większej wygody. Lodówki do małych mieszkań Warto wybrać małą lodówkę do: kawalerki, niewielkiego mieszkania z otwartą kuchnią albo dla niewielkiej rodziny. W tej kategorii na uwagę zasługują modele wąskie (np. do 65 cm szerokości), podblatowe oraz o cienkich ściankach, choć te ostatnie mogą kosztować więcej, niż początkowo zakładaliśmy. Lodówka podblatowa to idealne rozwiązanie do kawalerki. Mała lodówka z łatwością zmieści się pod blatem w kuchni, a jej pojemność to nawet 100 litrów, więc całkiem sporo, jak jej niewielkie rozmiary. W tej kategorii do 2 tys. zł można swobodnie przebierać, ale koniecznie zwróć uwagę na dokładną pojemność i rozlokowanie schowków i półek. Dwie podobne z zewnątrz lodówki mogą znacznie się różnić w codziennym użytkowaniu. icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze