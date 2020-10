List naukowców: stop wycince Puszczy Karpackiej

Postulaty podnoszone podczas protestów to rozpoczęcie "lepszej ochrony Puszczy Karpackiej, czyli najcenniejszego górskiego lasu w Polsce, oraz rozpoczęcia realnego dialogu". Protestujący złożyli na biurko Dyrektora Generalnego oraz RDLP w Krośnie konkretne propozycje obszarów, w których należy natychmiast wstrzymać cięcia.

– Domagamy się wstrzymania wyrębów na terenie 5 projektowanych rezerwatów, znajdujących się w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz planowanego Turnickiego Parku Narodowego. W części obszarów, o których mowa, same Lasy Państwowe planowały utworzenie rezerwatów przyrody, dlatego ufamy, że uda się uzyskać porozumienie i wyłączyć te cenne fragmenty z cięć – mówił Augustyn Mikos z Inicjatywy Dzikie Karpaty.

Już ponad miesiąc temu w wywiadzie z WP Tech prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz mówił, że wycinka w Puszczy Karpackiej to wielki błąd.

Niewydolność organów państwa

Teraz pod tymi postulatami podpisali się kolejni naukowcy. 200 ludzi polskiej nauki wyraziło w liście kierowanym do Lasów Państwowych "głębokie zaniepokojenie brakiem działań prowadzących do utworzenia Turnickiego Parku Narodowego lub rezerwatu Reliktowa Puszcza Karpacka, który chroniłby najcenniejsze lasy Pogórza Przemyskiego, jak również realizowaną na tym terenie gospodarką leśną prowadzącą do znacznego przekształcenia lub wręcz zniszczenia cennych przyrodniczo lasów i pogłębienia problemu suszy".