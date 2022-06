LG zaprezentuje najnowsze, przełomowe urządzenia i rozwiązania na Milan Design Week

W Mediolanie firma LG zaprezentuje wysokiej klasy rozwiązania do zabudowy Signature Kitchen Suite, które doskonale współgrają z każdą kuchnią, łącząc innowacyjne wzornictwo z najnowocześniejszą technologią. Wszystko po to, by na nowo zdefiniować przyjemność płynącą z gotowania. W ramach tematu True to Food firma LG wykorzysta swoje stoisko Signature Kitchen Suite o powierzchni 400 m² do pokazania, jak ważne jest zachowanie jak najdłużej wartości odżywczych i smakowych składników. Odwiedzający będą mogli doświadczyć wyjątkowych doznań kulinarnych, przechodząc przez cztery sekcje i biorąc udział w interesujących wydarzeniach. Każde z nich jest odzwierciedleniem jakości i indywidualnych potrzeb klientów, ukazując wyjątkowy design i funkcjonalność nowej linii produktów LG.