Maciej Olanicki 6 godzin temu Materiał powstał przy współpracy z LG LG Wing - powiew świeżości na rynku smartfonów. Czy odważny eksperyment się powiódł? Z roku na rok rośnie liczba użytkowników znudzonych kolejnymi odsłonami bliźniaczo do siebie podobnych smartfonów, które pod względem konstrukcyjnym oferują raptem kosmetyczne poprawki. Odżywa sentyment do urządzeń z początku milenium, kiedy producenci nie bali się eksperymentów, nawet ryzykownych. Do takich z całą pewnością można zaliczyć LG Wing – rozkładany smartfon wyposażony w dodatkowy ekran umieszczone prostopadle do głównego. Mieliśmy się okazję przekonać, jak zagospodarowano te nietypowe możliwości. Podziel się LG Wing – smartfon z dwoma, prostopadłymi ekranami (WP) Nietypowa konstrukcja w praktyce W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że choć mamy do czynienia z rozkładaną obudową, to LG Wing z całą pewnością nie sprawia wrażenia, że konstrukcja jest delikatna, a "skrzydło" odpadnie od drugiego modułu. Producent zastosował pokaźną liczbę rozwiązań (między innymi podwojony mechanizm suwaków i sprężyn), dzięki którym możemy być pewni, że smartfon jest solidny i nie rozpadnie się po jakimś czasie na dwie części. Dość powiedzieć, że w producent po przeprowadzeniu testów deklaruje, że urządzenie będzie sprawnie działać będzie nawet po 200 tys. cykli otwierania i zamykania. A Sneak Peek into the LG WING Przyznam, że obawiałem się, że na nietypowej koncepcji konstrukcyjnej ucierpi jakość spasowania elementów. Prawdopodobne było zwłaszcza zmniejszenie się oporu mechanizmu otwierania po początkowym okresie, co mogłoby z czasem skutkować poluzowaniem się całego mechanizmu i obawami co do jego trwałości. Na szczęście żadna z tych wątpliwości nie znalazła potwierdzenia w codziennej praktyce. LG Wing to urządzenie trwałe i solidne, co zachęca do częstego korzystania z trybu dwuekranowego. Można nawet powiedzieć, że odsłanianie drugiego ekranu jest w pewien sposób satysfakcjonujące i diablo efektowne. WP (WP) Multitasking wymyślony na nowo Siłą rzeczy najważniejszym z punktu widzenia użytkownika atutem LG Wing jest to, jak dostępność dodatkowego ekranu pływa na codzienne scenariusze korzystania ze smartfonu. W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że Wing stawia na jednoczesną pracę z wieloma aplikacjami i to takie wykorzystanie dwóch ekranów należy uznać za podstawowe zastosowanie. Nic na przykład nie stoi na przeszkodzie, by by jednocześnie oglądać film na YouTube na głównym ekranie, zaś na dolnym korzystać z przeglądarki internetowej, co na niewielkim wyświetlaczu jest zaskakująco wygodne. Producent zadbał nawet o to, aby dostępny był łatwy skrót do takiego zastosowania. Możliwości jest jednak znacznie więcej, a granice wyznacza wyobraźnia samego użytkownika. Można na przykład korzystać z mniejszego ekranu jako z klawiatury, zaś na większym korzystać z komunikatora, możliwe jest też uczestniczenie w ten sposób w czatach do relacji na żywo np. na YouTube. Mniejszy ekran przydaje się także jako kontroler multimediów, gdzie na dużym ekranie oglądamy materiał wideo, a na mniejszym mamy wygodną możliwość regulowania głośności dźwięku, jasności głównego ekranu czy przewijania. Warto także poeksperymentować z konfiguracjami, w których główny, poziomy ekran wyświetla strony w wersji dla komputerów – rezultaty naprawdę robią wrażenie. WP (WP) Smartfony już dawno odzwyczaiły nas od tego, że korzystamy z jednej aplikacji na ra – coraz więcej nakładek na Androida oferuje wyświetlanie podglądu aplikacji w oknach czy dzielenie ekranu. Sam system także sprzyja takim zachowaniom użytkowników choćby dzięki możliwości wchodzenia w zaawansowane interakcje z powiadomieniami, np. odpowiadanie z ich poziomu na wiadomości. Wielozadaniowość to w LG Wing to jednak zupełnie inna para kaloszy i trzeba przyznać, że oferuje pod tym względem zupełnie nowe możliwości. A co najważniejsze – oddaje pełną swobodą kreowania nowych zastosowań użytkownikowi. Gimbal w smartfonie? Z LG Wing to możliwe Można oczekiwać, że z czasem liczba aplikacji w pełni wykorzystujących możliwości dwóch ekranów będzie się powiększać. LG Wing nie jest przecież jedynym tego typu urządzeniem, choć podchodzi do tematu świeżo. W rezultacie z czasem przed użytkownikami otworzą się kolejne funkcje, niemniej tym zastosowaniem dwóch ekranów LG Wing, jakie już dziś robi ogromne wrażenie, jest tryb gimbala w aparacie fotograficznym. Nie wykorzystuje on co prawda mechanicznej stabilizacji, ale dzięki optycznej stabilizacji obrazu rezultaty są naprawdę niesamowite. Nie będzie przesady w twierdzeniu, że OIS w LG Wing to najskuteczniejsza stabilizacja, z jaką dotychczas miałem do czynienia w smartfonie. WP (WP) Pozwoliło to producentowi na opracowanie trybu gimbala, w którym na głównym ekranie wyświetlany jest obraz z aparatów, zaś na mniejszym czterokierunkowy dżojstik, za pomocą którego płynnie przesuwamy obraz śledzony na ekranie. Rezultaty są świetne, co jest zasługą przede wszystkim elektronicznej stabilizacji obrazu – takie rozwiązanie wykorzystywane jest w popularnych kamerkach sportowych. Decydowanie o kierunku, w jakim przesuwany jest obraz jest płynne i stabilne nawet w najtrudniejszych warunkach. Ponadto przygotowano trzy dodatkowe warianty śledzenia obrazu: skupienie na pierwszym planie, eksploracji poziomej oraz śledzenie obiektów. Rezultaty warto zobaczyć na własne oczy, ale trzeba przyznać, że w przypadku smartfonów nie mieliśmy chyba jeszcze do czynienia z tak bogatymi możliwościami. Pozostaje liczyć na to, że kierunek ten będzie nadal eksplorowany, co w tej chwili stawia LG Wing na pozycji pioniera. Być może zbyt wcześnie stwierdzać, że LG wyeliminowało konieczność korzystania z profesjonalnych gimbali, ale z całą pewnością jest to krok w bardzo ciekawym kierunku. LG Wing – w tym szaleństwie jest metoda Z początku LG Wing może się wydawać urządzeniem kuriozalnym, a także potencjalnie mało wytrzymałym. Wystarczy jednak spędzić z nim chwilę, by przekonać się, że otwiera przed użytkownikami niedostępne wcześniej możliwości i oferuje pod względem wygody pracy z wieloma aplikacjami jednocześnie znacznie więcej niż najpopularniejsze konstrukcje. Ukłon należy się zwłaszcza za przygotowanie szeregu preinstalowanych aplikacji tak, aby wygodnie korzystało się z nich w obu trybach. W parze z pomysłowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które oferują trwałość ruchomej konstrukcji oraz obsługą 5G, co czyni z LG Wing swojego rodzaju inwestycję w przyszłość, stanowi to bardzo ciekawą propozycję. Wing oferuje znacznie więcej niż tylko efektowność – to zaawansowane urządzenie, który każdy może zaadaptować do swoich własnych potrzeb. Materiały WP (Materiały WP) LG Wing – specyfikacja LG Wing został wyposażony w Snapdragona 765G, który – jak wskazuje sama nazwa – oferuje obsługę sieci 5G. Ponadto zastosowano 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Bateria, co niewątpliwie należy uznać za atut, ma pojemność aż 4000 mAh, co jest odczuwalne podczas codziennego użytkowania. Nie ma obaw, że Wing zaskoczy nas nagle ostrzeżeniami o rozładowujących się ogniwach i z całą pewnością pozwala co najmniej na dobę pracy na jednym ładowaniu. Nie ma się jednak co oszukiwać, to nie zastosowane komponenty przyciągają uwagę do LG Wing, lecz ekrany. Główny to 6,8-calowy wyświetlacz P-OLED o rozdzielczości 2460 na 1080 pikseli, czyli proporcjach 20:9. Drugi to z kolei 3,9-calowy G-OLED o rozdzielczości 1080 na 1240 pikseli i niecodziennych proporcjach 1:1,15. Po wzięciu smartfonu do ręki wystarczy obrócić kciukiem dolną część głównego wyświetlacza w prawo, by ten odsłonił mniejszy ekran, a cała konstrukcja przyjęła kształt litery „T”. Nie mniej ważnym wyróżnikiem LG Wing jest system aparatów. Do czynienia mamy z trzema głównymi obiektywami: 64-megapikselowa matryca główna z obsługą CDAF i optyczną stabilizacją obrazu, 13-megapikselowy obiektyw panoramiczny oraz aparat wykorzystywany w trybie gimbal, który jest jednym z najciekawszych pomysłów, jakie wnosi na rynek smartfonów LG Wing. Ponadto do dyspozycji użytkowników oddano przednią kamerkę o rozdzielczości 32 MP, która wysuwa się z bryły obudowy dzięki mechanicznym siłownikom. Materiał powstał przy współpracy z LG