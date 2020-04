LG przekazuje laptopy oraz smartfony do domów dziecka

LG rozpoczyna akcję społeczną #AkademiaDzielenia i przekazuje laptopy oraz smartfony do Domów Dziecka, zachęcając branżę i społeczeństwo do wspólnej inicjatywy.

Przymusowa nauka online stanowi obecnie największe wyzwanie dla uczniów i rodziców. Wiele polskich rodzin jest wykluczona cyfrowo, nie ma dostępu do internetu, albo sprzętu komputerowego. W jeszcze trudniejszej sytuacji są podopieczni Domów Dziecka, którym brakuje podstawowych narzędzi do pracy.

Marka LG, kierując się mottem "Life’s Good when You share", rusza z akcją społeczną #AkademiaDzielenia, w której przekazuje ultrabooki oraz smartfony z dużymi ekranami do nauki online najbardziej potrzebującym Domom Dziecka, m.in. w Zawierciu, Rypinie, Tczewie, Otorowie, Lubieniu Kujawskim, Przemyślu, Brzeziu, Oświęcimiu czy Fromborku. Jednocześnie pragnie przyłączyć się do ruchu społecznego i zachęcić społeczeństwo do "wiosennych porządków" i odkurzenia swoich zbędnych komputerów oraz laptopów. Sprzęty te w dobie izolacji dzieci mogą stać się niezbędne, a dzięki zaangażowaniu społeczeństwa zyskają drugie życie w rękach dzieci, którym własna sytuacja w izolacji wydaje się jeszcze bardziej beznadziejna. Realną pomoc w postaci sprzętów dostanie min. 70 dzieciaków, komputery i laptopy zostaną u nich po minięciu epidemii.

One Day x Life’s Good dają moc

LG wspiera idee bliskie własnemu DNA i angażuje się w akcję zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci z Domów Dziecka, współpracując od zeszłego roku z partnerską fundacją One Day, opiekującą się Domami Dziecka w całej Polsce. Fundacja doskonale zna potrzeby dzieci w jednostkach wychowawczych, nawet w najdalszych zakątkach Polski i tym samym jest w stanie przekazać adresy do miejsc najbardziej wykluczonych cyfrowo.

Dołącz do akcji #AkademiaDzielenia – być może masz w domu działający komputer lub laptopa, który możesz przekazać potrzebującym dzieciom.

Jak mogę pomóc?

Wystarczy skontaktować się mailowo z koordynatorem Fundacji One Day, który na bieżąco zbiera i aktualizuje zapotrzebowanie na komputery oraz laptopy w całej Polsce i wskazuje najbardziej potrzebujące Domy. Kontakt do koordynatora akcji: Angelika Czachowska, angelika@oneday.com.pl.

Informacje na temat akcji znajdują się na stronie LG Magazine, na Fanpage marki LG Polska oraz na Fanpage Fundacji One Day.

To już kolejna akcja społeczna zainicjowana przez LG, w której marka zachęca społeczeństwo do dzielenia się z potrzebującymi. W zeszłym roku podczas akcji LG #PodzielSięUbraniem #LGVivace, firma pomogła zebrać ponad 1 tonę ubrań, które zostały wyprane, zdezynfekowane i przekazane bezdomnym.