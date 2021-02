Lewitacja na życzenie. Naukowcy osiągnęli sukces

Dzięki energii jasnych diod LED, które zostały zamontowane w komorze próżniowej, naukowcy unieśli w powietrzu dwie małe płytki. Według portalu "Wired" to prawdziwy przełom, ponieważ nigdy wcześniej naukowcy nie byli w stanie doprowadzić do lewitacji tak dużych obiektów przy użyciu samego światła .

Technologia przyszłości

Naukowcy planują wykorzystać nową technologię do badania mezosfery. Jest to jedna z warstw atmosfery, gdzie temperatura maleje wraz z wysokością. Uznaje się ją za niezwykle trudną do zbadania.