Letnie praktyki Let's Orange

Big Data, NLP, Dynatrace, ASR, TTS, Emotional AI, WiFi Boost… To tylko niektóre technologie, z którymi zetkną się uczestnicy praktyk. W tej edycji, Orange daje kandydatom możliwość wyboru… i to jakiego! Na wszystkich spragnionych kontaktu z najnowszymi rozwiązaniami czeka aż 12 działów. Od Sieci i Technologii, poprzez Cyberbezpieczeństwo, a kończąc na Digitalu i Łańcuchu Dostaw DevOps.

Ważnym udogodnieniem jest również możliwość hybrydowego udziału w praktykach. Co to oznacza? We wszystkich proponowanych praktykach można pracować standardowo 2 dni w biurze i 3 dni z domu (lub z innego miejsca na terenie Polski). Model ten jednak jest mocno elastyczny i można go modyfikować.