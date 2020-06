Lenovo ThinkSmart Hub 500, czyli jak sprawić, by firmowe spotkania przebiegały sprawnie i bezpiecznie?

Wierzyć, że we wszystkich przypadkach wdrożenia przebiegły bezproblemowo, a pierwszy wybór wspomnianych narzędzi zawsze okazywał się trafiony, byłoby przejawem nadmiernego optymizmu. Ba, okazuje się, że wybór ten nie należy do łatwych. Pod uwagę należy wszak wziąć nie tylko funkcjonalność urządzenia czy zainstalowanego na nim oprogramowania, ale także takie aspekty, jak kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi, ale przede wszystkim – bezpieczeństwo.

Ciekawą rekomendację w kwestii kryteriów doboru usług wykorzystywanych do organizacji pracy zdalnej, przede wszystkim z uwzględnieniem funkcji pozwalającej na przeprowadzanie wideorozmów, opublikowała w związku z wybuchem pandemii amerykańska National Security Agency. W raporcie „ Selecting and Safely Using Collaboration Servicesfor Telework ” zaproponowano szereg pytań, które będą pomocne w wyborze bezpiecznej platformy. Wśród nich podniesione zostały takie kwestie, jak obsługa szyfrowania end-to-end, ogólnodostępność kodu źródłowego, uwierzytelniania wieloskładnikowego czy udostępnianie danych użytkowników firmom trzecim.

Od strony sprzętowej Lenovo ThinkSmart Hub 500 to pełnoprawny miniPC, którego interfejs stanowi ekran dotykowy o przekątnej 11,6 cala, rozdzielczości FullHD i jasności szacowanej na 300 nitów. Ekran został pokryty powłoką antyodblaskową, która jest także odporna na palcowanie. Co ważne, ekran można skierować w dowolnym kierunku – obraca się go w zakresie 360 stopni – dzięki czemu łatwy dostęp do wyświetlanych na nim informacji może mieć każdy uczestnik spotkania. Obudowa stylistycznie kojarzyć może się z uznaną serią biznesowych laptopów ThinkPad, uwagę zwraca ledowe podświetlenie w kolorze zielonym, które informuje o statusie połączenia. Przydatnym dodatkiem są osłony pozwalające ukryć przewody i gniazda. Dostępne jest wejście HDMI (łącznie z kartą do rejestracji obrazu), dwa wyjścia HDMI, gniazdo sieciowe RJ45, cztery gniazda USB 3.0 (1. generacja) oraz gniazdo minijack. Komunikacja obsługiwana jest za pośrednictwem wbudowanego podwójnego mikrofonu oraz dwóch czterowatowych głośników zgodnych z Dolby Audio Premium.