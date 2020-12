WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Redakcja Magazyn WP wczoraj (15:00) Materiał partnera: Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold – komputer z przyszłości Żyjemy w czasach wielkiego przełomu technologicznego. Jak jednak będzie wyglądała przyszłość? Możemy się tego domyślać chociażby dzięki rewolucyjnemu Lenovo ThinkPad X1 Fold. Science-fiction na naszych oczach staje się w nim rzeczywistością. Share Źródło: materiały partnera Świat zmienia się nie do poznania w zastraszającym tempie. Technologie kiedyś opisywane wyłącznie przez pisarzy zajmujących się fantastyką naukową są już na wyciągnięcie ręki. W wielu przypadkach, energia ze źródeł odnawialnych jest tańsza od tej, którą generuje się z paliw kopalnych. Naukowcy powoli ale nieustannie zbliżają się do skonstruowania reaktora fuzyjnego z dodatnim bilansem energetycznym. Po orbicie krążą setki mikrosatelitów, które mają zapewnić dostęp do szybkiego Internetu na całej planecie. Wycinamy i podmieniamy sekwencje genów. Trwają testy nowych przełomowych terapii leczących raka i opóźniających starzenie. W restauracjach pojawia się syntetyczne mięso. Po ulicach jeżdżą autonomiczne samochody. Sztuczna Inteligencja już prawie zdała test Turinga. Prawie na pewno, wszyscy będziemy mieć okazję, by zobaczyć pierwsze kroki człowieka na Marsie. Żyjemy w czasach nowej rewolucji technologicznej. materiały partnera Źródło: materiały partnera Jak wygląda komputer przyszłości? Jak smartfon? Jak tablet? Jak laptop? Tak. Choć rozwój w dziedzinie podzespołów postępuje równomiernie, to przełomu w konstrukcji komputerów osobistych jak do tej pory nie było. Rewolucja ekranów dotykowych, która dała nam smartfony i tablety, odmieniła sposób w jaki korzystamy z cyfrowego świata. Ale te urządzenia nie zastąpią prawdziwego komputera, nawet jeśli osiągają podobny poziom mocy i wydajności. Są za małe. Smartfon nadaje się do wielu zastosowań, ale nie da się na nim komfortowo pracować. Komputery osobiste nie zmieniły się praktycznie od czterech dekad, czyli od momentu, gdy pojawiły się pierwsze laptopy. Przenośne pecety są oczywiście nowoczesne i posiadają zaawansowane podzespoły, ale nadal wszystkie tak samo wyglądają i tak samo działają. Ekran u góry, klawiatura na dole. Układ z poprzedniego tysiąclecia. Archaiczny, ale do dziś bez żadnej prawdziwej alternatywy. A właściwie nie do dziś. Do wczoraj. Dziś jest Lenovo ThinkPad X1 Fold. Komputer elastyczny Gdy patrzymy na Lenovo ThinkPad X1 Fold, widzimy komputer przyszłości. Mniejszy niż dzisiejsze laptopy i przy swojej wadze niespełna kilograma dużo lżejszy, więc idealnie przenośny. Nadal jednak większy niż smartfony i tablety, o rozmiarach wystarczających do pełnej wszechstronności. Unikalny, przełomowy składany ekran zapewnia mu pełną uniwersalność. Jeśli go w pełni rozłożymy, otrzymamy wygodne urządzenie do multimediów z interfejsem dotykowym. Złożony pod wygodnym kątem zmienia się w małego laptopa, na którym można pracować dokładnie tak, jak na innych komputerach. I to nawet bez dołączonej magnetycznej klawiatury Lenovo Fold Mini, którą, jeśli chcemy, możemy umieścić albo obok lub też na dolnej części X1 Fold, jak w zwykłym laptopie. Można jednak obyć się i bez niej, w końcu wszyscy już umiemy korzystać z klawiatur dotykowych. Najlepsze zaś jest to, że całkiem zamknięty Lenovo ThinkPad X1 Fold nagle staje się niewiele większy niż zwykły szkolny zeszyt i waży tyle, co książka w twardej oprawie. materiały partnera Źródło: materiały partnera Mały sprzęt, duże podzespoły Lenovo ThinkPad X1 Fold ma fizyczne parametry sprzętu mobilnego, ale w środku umieszczone są komponenty takie, jak w dużych komputerach osobistych. Procesor Intela 11. generacji ze zintegrowaną grafiką UHD 11. 8 GB bardzo szybkiego RAM. Terabajtowy dysk SSD. Bateria która pozwala pracować około dziesięciu godzin na jednym ładowaniu. Porty USB-C. I do tego nie tylko najnowsze protokoły Wi-Fi i Bluetooth, ale też modem pozwalający korzystać z sieci 5G oraz LTE. Oczywiście, głównym bohaterem jest tu wyjątkowy, pierwszy na świecie pięciowarstwowy, elastyczny ekran OLED o rozdzielczości 2048 na 1536 pikseli. Czyli więcej niż standardowe Full HD. Obsługuje on standard Dolby Vision, a wbudowane głośniki spełniają normy Dolby Atmos. Nie ma tu żadnych kompromisów jeśli chodzi o jakość multimedialną. Lenovo ThinkPad X1 Fold to pełnoprawny komputer osobisty o ponadprzeciętnych osiągach. Science-fiction todayLenovo ThinkPad X1 Fold to komputer z przyszłości. Jego miejsce jest w rękach astronautów lecących na Marsa, naukowców zajmujących się zimną fuzją czy też specjalistów współpracujących z zaawansowaną Sztuczną Inteligencją przy modyfikowaniu łańcuchów DNA. Właśnie tam oczami wyobraźni widzimy wszechstronny, przenośny, ultranowoczesny komputer osobisty. To gadżet, który spodziewalibyśmy się ujrzeć w dobrym filmie fantastyczno-naukowym. Ale to nie film. Rewolucja już tu jest, wokół nas. A komputer osobisty przyszłości możemy wziąć do ręki. I zabrać go wszędzie, gdzie będzie nam potrzebny do pracy lub rozrywki Materiał partnera: Lenovo