WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Artykuł sponsorowany laptop + 1 lenovo 12 min. temu Lenovo Legion Y540 – niedrogi, mobilny laptop dla graczy Laptopy gamingowe muszą spełnić wyższe wymagania niż tradycyjne konstrukcje – powinny być bardzo solidne i dobrze przemyślane. Tak jest w przypadku Legiona Y540, wyposażonego w ekran o przekątnej 15,6”, który swoją konstrukcją zaskoczy niejednego gracza. Zawias łączący ekran z korpusem jest przesunięty w stronę użytkownika, co ma wymiar praktyczny – dzięki temu możliwe było poprawienie cyrkulacji powietrza oraz wydajności układów chłodzenia poszczególnych podzespołów. Odpowiada za to Technologia Coldfront, która w pełni wykorzystuje zalety dwukanałowego systemu termicznego, pozwalając na indywidualne chłodzenie procesorów CPU oraz GPU. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Unsplash.com) Artykuł sponsorowany Graj w każdych warunkach Nietypowe umiejscowienie zawiasów nie powoduje jednak problemów z odchyleniem ekranu. Można go otworzyć do 180 stopni. Sam ekran modelu Y540 umieszczony jest w ultra cienkich ramkach, co pozwala graczom cieszyć się pełnym obrazem sytuacji. Częstotliwość odświeżania monitora wynosi 144 Hz, natomiast jasność 300 nitów. Dzięki temu rozgrywka staje się możliwa nawet przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych, a reakcje na szybko zmieniające się środowisko gry pozostają na wysokim poziomie i są naprawdę błyskawiczne. Kolejną zaletą Legiona Y540 jest możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych, pozwalających w pełni cieszyć się rozgrywką. Laptop jest wyposażony w zestaw portów oraz złączy, m.in. trzy pełnowymiarowe gniazda USB w standardzie 3.0, trzy złącza wideo, pozwalających na korzystanie z obrazu w rozdzielczości Ultra HD 7680x4320@60Hz (Mini DisplayPort 1.4) oraz w rozdzielczości 3840 × 2160@60 Hz (USB-C i HDMI). Taka konfiguracja pozwoli w razie potrzeby, w trybie stacjonarnym na podłączenie dodatkowych monitorów oraz niezbędnych akcesoriów, na przykład ulubionych słuchawek. Intuicyjna i szybka klawiatura Do przyjemnego grania nie będzie potrzebna dodatkowa klawiatura, ponieważ w standardzie Legion Y540 oferuje najwyższej klasy, podświetlaną, pełnowymiarową klawiaturę, wyposażoną w rozwiązanie zapobiegające blokowaniu po naciśnięciu dowolnej liczby klawiszy. Na klawiaturze Legiona Y540 gracze odnajdą laserowo grawerowane klawisze WASD, ułatwiające intuicyjne umiejscowienie dłoni w trakcie rozgrywki. W połączeniu z białym podświetleniem, oraz czasem reakcji, krótszym niż 1 ms, zestaw pozwala zdominować każdy pojedynek. Moc i mobilność w jednym Równie istotne jest zyskanie przewagi dzięki mocy i wydajności. Legion Y540 oferuje optymalne połączenie podzespołów gamingowych, zamkniętych w smukłej i lekkiej obudowie. Gracze otrzymują urządzenie, które pomieści wszystkie najważniejsze komponenty, pamięć do 32 GB DDR4 do 3200 MHz, procesor Intel®Core™ 9. generacji czy szybki i wydajny dysk PCIe SSD. Standardowo gamingowy laptop Legion Y540 działa na systemie operacyjnym Windows 10. Dodatkowo na sprzęcie zainstalowana jest aplikacja Lenovo Vantage z funkcją Legion Edge, która umożliwia jeszcze płynniejszą grę. W jednej aplikacji gracze odnajdą funkcje zmiany taktowania procesora oraz pamięci RAM, sterowania podświetleniem RGB, a także pełnego monitorowania wydajności w czasie rzeczywistym. Duże możliwości sprzętowe ukryte są w naprawdę cienkiej obudowie. Lenovo Legion Y540 ma zaledwie 26 mm grubości, waży przy tym jedynie 2,3 kg. Dzięki temu laptop można w pełni określić mianem urządzenia mobilnego, pozwalającego na granie w wymagające sprzętowo nowości. Jest to po prostu idealne rozwiązanie, w przystępnej cenie, pozwalające zyskać przewagę nad każdym przeciwnikiem. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze