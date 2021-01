Lek sterowany światłem. Badacze z MIT zaczęli medyczną rewolucję

Rozwiązaniem okazuje się lek dostarczany bezpośrednio do docelowej tkanki, możliwy do aktywowania w dowolnym momencie za pomocą światła. Jaka technologia stoi za tym pomysłem?

Badacze z MIT wpadli na pomysł, by zarówno płynny lek, jak i aktywujące go światło, były dostarczane supercienkim przewodem, którego średnica pozwoli na wprowadzenie go w sposób, ograniczający uszkodzenia tkanek.

Technologia mikroprzewodów

Aby go stworzyć, badacze zbudowali najpierw przewód w makroskali. Następnie, po podgrzaniu, został on rozciągnięty. W rezultacie jego średnica zmniejszyła się do zaledwie dwóch mikrometrów (milionowych części metra), dzięki czemu możliwe stało się wprowadzenie go do żywej tkanki przy minimalnych uszkodzeniach.