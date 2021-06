Legendarny F-117A to już 40-latek. Tyle lat minęło od pierwszego oblotu

F-117A nietypowa ikona lotnictwa, która powstała przez błąd Rosjan

Samolot F-117A to jeden z najbardziej nietypowych i przełomowych projektów Stanów Zjednoczonych. To pierwsza na świecie seryjnie produkowana maszyna wykorzystujące technologię maskowania Stealth. Odpowiedni kąt nachylenia płyt poszycia pozwolił F-117A na rozpraszanie części fal radarowych, co utrudniało jego wykrycie.