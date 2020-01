WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Legenda lat 90 powraca. T-Raperzy znad Wisły w zaskakującej kampanii OLX Rok i dwa lata temu dzięki działaniom marketingowym OLX widzieliśmy kampanie odnoszące się do kultowej komedii "Chłopaki nie płaczą". Teraz OLX uderza z edukacyjnym klipem o smogu, w którym wskrzesza znaną z programu KOC grupę T-Raprzy znad Wisły. T-Raperzy znad Wisły wraz z OLX edukują o smogu (OLX Polska @ YouTube) Teledysk "Antysmog song", którzy można obejrzeć na Facebooku i YouTubie utrzymany jest w klimacie oryginalnych produkcji T-Raperów znad Wiły. Proporcje ekranu, filtry na obrazie czy efekt taśmy sprawiają, że wracają wspomnienia o latach '90, choć niektóre ujęcia są inspirowane także kinem z jeszcze wcześniejszej dekady. Grzegorz Wasowski i Sławomir Szczęśniak rapują w nim o zagrożeniach związanych ze smogiem. Nie jest to ich pierwszy występ na potrzeby OLX i nostalgiczne klimaty w wykonaniu tej firmy. Kilka lat temu firma zatrudniła ich do utworu "Rady nie od parady", gdzie podpowiadali, jak najlepiej dokonywać zakupów i samemu sprzedawać na OLX. Tym razem chodzi o coś o wiele ważniejszego. Smog to nie problem wyssany z palca. Wpływa zarówno na ludzi jak i środowisko naturalne. Do akcji walki z zanieczyszczeniem powietrza włącza się też OLX i w swoim niepodrabialnym, luźnym, zabawnym stylu T-Raperzy znad Wisły. Podobnie jak to miało miejsce w części ich dawnych piosenek - rap to nie czysta rozrywka w humorystycznym stylu, ale też zestaw użytecznych faktów. To my jesteśmy głównymi producentami smogu Okazuje się, że "Osiemdziesiąt smogu procent, naszym działań jest owocem." Więc rozpatrując statystyki, refren "Kto do pieca śmiecie wrzuca, dziury nam wywierca w płucach." wcale nie jest nadużyciem. T-Raperzy rapując uświadamiają nam nie tylko powszechnie poruszaną sprawę, że szkodzi palenie śmieciami (szczególnie sztucznymi materiałami), ale też mokrym drewnem czy w starej generacji piecach opałem o wątpliwej jakości. Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym „Do udziału w akcji nie trzeba było nas długo namawiać. Mamy nadzieję, że wyjdzie z tego dobra zabawa ze szczyptą edukacji. A gdyby jeszcze akcja skłoniła co poniektórych do autorefleksji, to pełen sukces! Czego wszystkim oddychającym polskim powietrzem serdecznie życzymy" - stwierdził Sławomir Szczęśniak. OLX wraz z Wasowskim i Szczęśniakiem polecają też regularne sprawdzanie jakości powietrza w aplikacjach i w razie potrzeby noszenie masek i trzymanie w domu roślin, które filtrują powietrze. Główne przesłanie, to wzięcie spraw w swoje ręce. Działanie odgórnie są bardzo ważne, ale nie zapominajmy też o tych od podstaw. W końcu to nasze nawyki generują znaczną część smogu.