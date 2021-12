Ławrow ostrzega NATO i Ukrainę. "Odpowiemy na wszelkie prowokacje"

Putin ostrzega NATO

Szef MSZ Rosji nawiązał do niedawnej wypowiedzi gospodarza Kremla, który stwierdził, że Moskwa jest gotowa do podjęcia środków wojskowo-technicznych w przypadku "wyraźnie agresywnej polityki" NATO. Putin podkreślił, że Rosja "ma pełne prawo" do wykorzystania środków, które zapewnią jej bezpieczeństwo oraz suwerenność.