Lawa zniszczyła kościół. Nagranie pokazuje przerażający moment [WIDEO]

Wybuch wulkanu Cumbre Vieja na hiszpańskiej wyspie La Palma, która należy do archipelagu Wysp Kanaryjskich, zniszczył ponad 500 budynków i blisko 20 kilometrów dróg, jak donosi The Washington Post. Wydobywająca się lawa pokryło około 570 akrów ziemi i spowodowała opad popiołu na powierzchnię około 3700 akrów. Zmusiła też co najmniej 600 osób do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania.