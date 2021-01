Latający dywan istnieje? Rosjanie chwalą się swoim wynalazkiem

Latający dywan to marzenie nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Do tej pory był znany przede wszystkim z bajek, lecz być może już wkrótce stanie się realnym środkiem transportu. Na to liczą rosyjscy mechanicy, którzy pochwalili się w sieci swoim wynalazkiem.

Share

Rosjanie chcą opracować latający dywan Źródło: YouTube