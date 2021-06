Lasso zamiast paralizatora? Policja inwestuje w nowy sprzęt

Jak działa technologiczne lasso?

BolaWrap to urządzenie, które przy użyciu prochu strzelniczego pozwala na wystrzelenie dwumetrowej kevlarowej liny, która może być wystrzelona na około 8 metrów. Trafia ona w podejrzanego i silnie oplata go, pozwalając policjantowi na dokonanie aresztowania. BolaWrap to swoisty rodzaj "kajdanek dystansowych".