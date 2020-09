WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera laptop do nauki + 2 laptop do gierpowrót do szkoły Karolina Kowasz 4 godziny temu Laptopy do nauki zdalnej - który będzie najlepszy? W czasach panującej pandemii Internet pozostaje najlepszym źródłem zarówno wiedzy, jak i rozrywki. Daje także możliwość kontaktów z tymi, z którymi teraz nie możemy się spotkać. Nie da się ukryć, że laptop jest więc oknem na świat, a przez to – niezbędnym sprzętem. Szczególnie, że przed nami kolejny rok szkolny, który może częściowo lub w całości odbywać się zdalnie. Zakup odpowiedniego urządzenia, przydatnego do nauki i zabawy, może jednak stanowić problem, szczególnie jeżeli nie jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi nowinkami technologicznymi. Przychodzimy więc z pomocą i kilkoma poradami na co zwracać uwagę wybierając idealny sprzęt. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Laptopy do nauki zdalnej? Przedstawiamy listę najlepszych modeli Materiał powstał we współpracy z Media Expert Najdroższe nie znaczy najlepsze W przypadku młodszych dzieci kupowanie bardzo drogich laptopów może nie mieć większego sensu. Najmłodsi dopiero uczą się kontaktu z technologią, mogą niechcący uszkodzić sprzęt, szczególnie jeżeli będzie należał do tych z kategorii cięższych. Wybierajmy więc lżejsze laptopy, o przeciętnej przekątnej ekranu. Siedemnaście cali to zdecydowanie za dużo – nasza pociecha nie będzie w stanie objąć wzrokiem całego ekranu i nadążyć za tym, co dzieje się na ekranie. Świetnym wyborem spełniającym te wymagania, a jednocześnie będącym w dobrej cenie, jest ACER Aspire 3. Laptop waży 1,9 kilograma, więc nie powinien być zbyt cięzki dla dzieci, a jego ekran o przekątnej 15.6 cala o matowej matrycy dodatkowo ochroni ich wzrok. Ponadto jego bateria pozwala na pracę zdalną do 9 godzin, toteż nie musimy się martwić, że naszej latorośli braknie prądu w trakcie lekcji, nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu. Jeżeli chodzi o komponenty laptopa, to w środku znalazł się procesor Intel Core i3-8130U o taktowaniu procesora 2.2 - 3.4 GHz, dysk SSD o pojemności 256 GB, 4 GB pamięci RAM oraz karta graficzna Intel UHD Graphics 620. Sprzęt posiada wbudowaną kamerę, która ułatwi dzieciom udział w zdalnych lekcjach. Ergonomiczna klawiatura na długie godziny pracy Jeżeli przewidujemy, że nasze dziecko będzie spędzało długie godziny na pisaniu na laptopie, czy to wypracowania do szkoły, czy po prostu komunikując się z przyjaciółmi, wtedy przyjrzyjmy się uważnie klawiaturze wybieranego laptopa. Powinna mieć specjalnie wyprofilowane klawisze oraz odpowiedni skok, przez co praca na niej będzie wygodna i nie zmęczy szybko palców. Najlepiej jeśli przeszła wcześniej odpowiednie testy – w chwilach dużych emocji dzieci potrafią pisać bardzo szybko i uderzać dosyć mocno w klawisze, dlatego muszą być naprawdę odporne. Specjalne badania pod tym kątem przeszedł ASUS VivoBook 15, w którym nasadki klawiszy przechodzą testy z nawet 10 000 wykonanych wciśnięć. Skok klawisza na poziomie 1,4 mm zapewni idealny komfort podczas pisania, a podświetlenie w klawiaturze pozwoli pracować wieczorami i nocami, w razie potrzeby. Sprzęt jest także lekki, waży 1,9 kilograma, więc dziecko będzie mogło nawet zabrać go ze sobą na zajęcia. Gdy zajrzymy do środka zobaczymy, że producent zadbał także o komponenty wewnętrzne. Procesor to Intel Core i5-1035G1 z taktowaniem 1 - 3.6 GHz. Do tego 8 GB pamięci RAM, pojemny dysk SSD 512 GB i grafika Intel UHD Graphics. Matryca jest matowa, więc nie musimy się martwić o refleksy świetlne, o przekątnej 15.6”. Matowy ekran dla zdrowych oczu Nie od dzisiaj wiadomo, że głównym wrogiem pracy z laptopem są ewentualne refleksy świetlne, które nie tylko przeszkadzają w jego użytkowaniu, ale przede wszystkim niszczą wzrok. Szukając więc laptopa dla dziecka zwracajmy uwagę na to, by ekran posiadał powłokę przeciwodblaskową. Starajmy się także wybierać sprzęt z rozdzielczością Full HD – materiały dla dzieci oraz skierowane do nich gry najlepiej będą wyglądać na ekranach z wysoką rozdzielczością. Naszym pociechom będzie pracować się dużo wygodniej i przyjemniej. Idealny ekran posiada DELL Inspiron 15 – piętnastocalowy laptop ma zarówno matową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD, jak i powłokę antyodblaskową, więc nie będziemy musieli martwić się o wzrok naszego brzdąca. Ekran Full HD, dzięki jego ponad dwukrotnie większej liczbie pikseli w porównaniu z rozdzielczością HD, jest bardziej wyraźny. Dużo lepiej widać więc każdy szczegół, a przeczytanie nawet najmniejszego tekstu nie stanowi dla użytkownika żadnego problemu. Matryca to jednak nie wszystko, liczy się też to co w środku. Inspiron 15 został wyposażony w procesor Intel Core i5-1035G1, 8 GB pamięci RAM i grafikę Intel HD Graphics 630. Sprzęt został przetestowany nawet w ekstremalnych temperaturach – czy to -40° czy 65° na plusie, on poradzi sobie doskonale i w żaden sposób nie wpłyną one na jego wydajność. Wydajność, wydajność i jeszcze raz wydajność Wszyscy wiemy, że w laptopie najważniejsze jest to, by działał szybko, sprawnie, nie zawieszał się, a najlepiej jak jeszcze radzi sobie z najnowszymi grami. Przy ciężkiej pracy sprzęt potrafi się jednak nagrzewać do wysokich temperatur, przez co, trzymany na kolanach, może nawet spowodować oparzenia. Jeżeli nasze dzieci lubią pracować w taki sposób, lepiej zabezpieczyć się na zaś. Z tego powodu funkcja zaawansowanego zarządzania temperaturą w laptopie DELL Inspiron 15 zwróciła naszą uwagę. Urządzenie potrafi rozpoznać czy jest trzymane w dłoniach, na kolanach, czy zostało postawione na biurku i zależnie od tego dostosowuje profile termiczne. Nie musimy się więc obawiać o dyskomfort w trakcie pracy, ale także możemy cieszyć się maksymalną produktywnością urządzenia siedząc przy stole. Wydajność to zaś drugie imię Inspirona – procesor Intel Core i5-1035G1 to błyskawiczne działanie i wielozadaniowość na zawołanie, szczególnie, że w środku znalazło się jeszcze 8 GB pamięci RAM. Dodatkową moc obliczeniową i wydajność zapewnia również karta graficzna NVIDIA GeForce MX330. Dodamy jeszcze do tego podświetlaną klawiaturę, szerokokątny wyświetlacz i funkcję szybkiego ładowania ExpressCharge pozwalającą naładować sprzęt do 80% w 60 minut. W tym laptopie nie ma do czego się przyczepić. Wymagający student chce mieć wszystko Być może mamy w swoim domu już nieco starszego ucznia bądź studenta. Jak wiadomo – z wiekiem wymagania rosną, używane programy wymagają coraz szybszego procesora i więcej RAM-u. Gdy do tego nasza pociecha jest fanem gier – niezbędna będzie najlepsza karta graficzna, która uciągnie każdy tytuł na najwyższych wymaganiach. Będzie ona niezbędna także studentom kierunków technicznych i artystycznych – oprogramowanie graficzne potrafi być bardzo wymagające. Tutaj na ratunek przychodzi ACER Nitro 5, z wydajnym procesorem Intel Core i5-10300H (taktowanie 2.5 - 4.5 GHz), kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 (z pamięcią 4 GB), dyskiem SSD o pojemności 512 GB oraz 16 GB pamięci RAM. Laptop został wyposażony w matową matrycę o przekątnej 15.6”. Na dodatkowy plus możemy zaliczyć mu podświetlaną klawiaturę. Tego rodzaju sprzęt wymaga odpowiedniego chłodzenia. Acer Nitro 5 posiada dwa wentylatory i podwójny port wylotowy, więc użytkownik nie musi się martwić o przegrzanie urządzenia. O wszystko zadba technologia Acer CoolBoost, która zwiększa prędkość wentylatora o 10%, a chłodzenie procesora i procesora graficznego o 9% w porównaniu z trybem automatycznym. Jeżeli jednak nadal martwimy się o temperaturę, to technologia NitroSense umożliwi nam monitorowanie systemu i zarządzenie nim w czasie rzeczywistym. Materiał powstał we współpracy z Media Expert