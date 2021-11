WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 2 laptop konwertowalnylaptop 2w1 Wojciech Grzesiak Dzisiaj, 09-11-2021 10:33 Laptopy 2 w 1. Jaki komputer wybrać? Czym się różnią? Laptopy 2 w 1 to coraz częstszy wybór zarówno wśród osób, które szukają poręcznego komputera na co dzień jak i wymagających profesjonalistów. Konstrukcje te na dobre zadomowiły się na rynku, ponieważ łączą wygodę i funkcjonalność. Wybraliśmy kilka propozycji, które sprawdzą się w zależności od zasobności portfela i potrzeb. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. laptop tablet laptop konwertowalny hybrydowy biuro praca Źródło: Shutterstock Laptopy 2 w 1 charakteryzują się tym, że posiadają dotykowy ekran, ale żeby nie było zbyt łatwo, to dzielą się na hybrydowe i konwertowalne. Laptopy hybrydowe mają odpinaną matrycę, a konwertowalne umożliwiają obrócenie ekranu o 360 stopni lub ułożenie urządzenia do góry nogami. W tym drugim przypadku przyjmuje ono tzw. tryb namiotu. Oczywiście jest to duże uproszczenie, ponieważ producenci często starają się urozmaicać swoje konstrukcje. Parametry stosowanych ekranów są podobne jak przy klasycznych laptopach i można spotkać urządzenia zarówno z przekątną 11 cali jak i 14 cali. Rozdzielczość w takich laptopach to zazwyczaj FullHD - czyli 1920 x 1080 px. Zdarzają się jednak komputery umożliwiające pracę w 4K. Zastosowanie dotykowej obsługi sprawia, że można dokupić rysik, który pomoże chociażby w pracy architektów czy projektantów. W zależności od przedziału cenowego komputery różnią się zastosowanymi kartami graficznymi, ale z reguły są to karty pozwalające raczej na wysokiej jakości prezentację treści niż na granie. Za laptop 2 w 1 z parametrami pozwalającymi na cieszenie się ulubionymi grami trzeba będzie zapłacić odpowiednio więcej. Kolejne parametry, o których trzeba pamiętać to pamięć RAM oraz dysk twardy. Tutaj sprawdza się zasada im więcej, tym lepiej. Co do zasady laptop 2 w 1 ma być lekki i nie powinien zajmować zbyt wiele miejsca, a zatem najczęściej spotykane są dyski SSD, które jeszcze kilka lat temu były egzotyczne i drogie. Pozbawiony mechanicznych elementów dysk SSD pozwala obniżyć masę urządzenia i zapewnia dłuższą żywotność. Ważny jest także procesor. W najtańszych urządzeniach często spotykany jest Intel Celeron, a w droższych komputerach stosuje się Intel Core i5 oraz i7 czy analogiczne procesory od AMD. Żeby jednak nie komplikować, zasada przy wyborze procesora również jest dość prosta - im więcej rdzeni, tym lepsza wydajność. Z budżetowych propozycji wybraliśmy Acer Spin 1. Komputer posiada wspomniany wcześniej procesor Intel Celeron, a także ekran dotykowy o przekątnej 14" i rozdzielczości FullHD. Wyświetlacz pokryto szkłem Corning Gorilla Glass, które zapewnia odpowiednią wytrzymałość. Zawiasy obracają się w promieniu 360 stopni. Na pokładzie znajduje się dysk SSD o pojemności 128 GB oraz 4 GB pamięci RAM. Taka konfiguracja wystarczy do obsługi podstawowych programów biurowych czy oglądania filmów w domowym zaciszu. W średnim przedziale cenowym warto zwrócić uwagę na Microsoft Surface Pro 7, który jest przykładem laptopa hybrydowego, ponieważ umożliwia odłączenie ekranu. Prostota konstrukcji sprawia, że urządzenie waży zaledwie 775 g, ale jednocześnie jest bardzo wydajne, ponieważ wyposażono je w procesor Intel Core i5, 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 128 GB. W przedstawionej przez nas propozycji klawiatura już jest dołączona w zestawie, a dodatkowo można dokupić mysz i rysik Surface Pen. Na plecach ekranu zastosowano podstawkę umożliwiającą wygodne korzystanie po postawieniu komputera na przykład na blacie biurka. Wyświetlacz ma przekątną 12,3" i oferuje pracę w rozdzielczości UltraHD. W sekcji laptopów 2 w 1 do zadań specjalnych warto zwrócić uwagę na przykład na komputer Asus Rog Flow X13. Na pokładzie znajduje się procesor AMD Ryzen 9 5900HS, 16 GB pamięci RAM oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Taka konfiguracja pozwoli zarówno na pracę z programami graficznymi jak i granie w najnowsze tytuły, chociaż oczywiście nie na najlepszych ustawieniach. Ekran ma przekątną 13,4" i oferuje rodzielczość 4K, a także jest chroniony szkłem Gorilla Glass. Według zapewnień producenta, Rog Flow X13 pozwala nawet na 10 godzin ciągłego odtwarzania plików wideo. Funkcja szybkiego ładowania przez USB-C sprawia, że w 30 minut można przywrócić 50 proc. maksymalnej pojemności baterii. Zadbano także o odpowiednie wrażenia dla uszu oferując wirtualny standard 5.1 połączony z technologią Dolby Atmos. Komputer ma także funkcję redukcji szumów. Jak widać, laptopy 2 w 1 są oferowane w wielu konfiguracjach i można cieszyć się ich praktycznością w dość przystępnych cenach. Niezależnie od tego, czy potrzebujecie sprzętu do oglądania filmów w domowym zaciszu, tworzenia projektów graficznych czy grania w ulubione gry, każdy znajdzie coś odpowiedniego dla swoich potrzeb i portfela.