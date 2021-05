WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Laptop poleasingowy – czy warto? Laptop poleasingowy, czyli mocny sprzęt w przystępnej cenie. Czy na pewno jest to tak korzystne rozwiązanie jak się wydaje na pierwszy rzut oka? Kto powinien zainteresować się ofertą laptopów poleasingowych? Laptop do nauki i pracy zdalnej Źródło: Unsplash.com Szukając nowego przenośnego komputera warto wziąć pod uwagę laptop poleasingowy – taką poradę możemy usłyszeć naprawdę często. Jak to jest – czy naprawdę warto kupować sprzęt używany? Może bezpieczniej i pewniej jest zaopatrzyć się w nowy komputer w podobnej cenie? Czy urządzenia biznesowe spełnią wymagania klienta indywidualnego? Trwałość kontra design Laptopy poleasingowe są tworzone z myślą o klientach biznesowych. Jak wiadomo głównym celem przedsiębiorstw jest generowanie zysków. Żeby to było możliwe, konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu, który nie będzie zbyt wrażliwy i nie przestanie działać przy poniedziałkowej chwili nieuwagi. Z tego względu większość laptopów biznesowych wykonywana jest z trwałych materiałów. Oferują one być może mniejsze wrażenia estetyczne od ciekawych komputerów dla użytkowników domowych, ale jednocześnie zapewniają o wiele dłuższą żywotność i odporność choćby na zarysowania, wstrząsy czy upadki. Oczywiście jest to rozwiązanie praktyczne, jednak dla tych, którzy chcą cieszyć oko wyjątkowym designem i klawiaturą podświetlaną diodami RGB może być to pewien problem. Wysoka wydajność Zazwyczaj komputery kupowane przez przedsiębiorstwa muszą cechować się ponadprzeciętną wydajnością w swojej półce cenowej. Dlatego sprzęt poleasingowy jest również wyraźnie lepszy, niż używane laptopy sprzedawane klientom indywidualnym. Są one także wyraźnie tańsze niż nowe komputery o podobnych parametrach. Laptopy poleasingowe mogą być wobec tego idealnym rozwiązaniem dla tego, kto decyduje przede wszystkim portfelem. Laptop biznesowy – mniej śmieci na dysku Producenci elektroniki często fundują klientom zbędne "atrakcje" w postaci preinstalowanych aplikacji, których ci wcale nie mieli zamiaru używać. Ilość tego typu programów w urządzeniach przeznaczonych do użytku w przedsiębiorstwach jest ograniczona do minimum. Nie ma sensu ograniczać przestrzeni dyskowej oprogramowaniem, które specjaliści IT w danej firmie będą musieli usuwać zaraz po odpakowaniu sprzętu. Unsplash.com laptop Źródło: Unsplash.com Regularne serwisy sprzętu firmowego Laptopy firmowe powinny przechodzić okresowe serwisy, które pozwalają zapobiegać większym usterkom. Natomiast jeśli doszło do awarii, możemy być pewni, że naprawy dokonano w autoryzowanym serwisie, co zapewnia najwyższy standard usług. W przypadku laptopów używanych kupowanych od klientów indywidualnych nie mamy żadnej pewności, że usterki były usuwane zgodnie ze sztuką. Wymienny akumulator W przypadku urządzeń biznesowych, producenci wciąż trzymają się zasad, które działają na korzyść konsumenta. W przeciwieństwie do większości komputerów przenośnych skierowanych do użytkowników domowych, laptopy poleasingowe mają akumulatory, które można wymienić od ręki, bez wizyty w serwisie. To sprawia, że nawet kilkuletni komputer może cieszyć nas długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Czy zakup laptopa poleasingowego jest bezpieczny? Niektórzy mają wątpliwości, czy kupno używanej elektroniki to dobry pomysł. Wszystko zależy od sprzedawcy. Jeśli kupujemy laptopa ze sprawdzonego źródła możemy liczyć na wsparcie, a przede wszystkim – każdy sklep jest zobowiązany udzielić na sprzęt używany rękojmi nie krótszej niż 12 miesięcy. Pozwala to nam czuć się bezpiecznie po zakupie sprzętu poleasingowego. Kto nie powinien decydować się na laptop poleasingowy? Laptopy poleasingowe mogą nie spełnić wymagań użytkowników poszukujących sprzętu do gier. Przeważnie ich duża wydajność oznacza sprawną obsługę kliku aplikacji jednocześnie i szybkie przetwarzanie danych. Trudno liczyć na mocną kartę graficzną w takim komputerze. Kolejną kwestią, która może komuś przeszkadzać są nieco większe gabaryty i masa sprzętu o danej przekątnej ekranu. Może się zdarzyć tak, że aby sprzęt biznesowy, był równie lekki i mobilny, co ten przeznaczony dla klienta indywidualnego, niezbędne będzie wybranie modelu o mniejszym ekranie. Trzeba jednak pamiętać, że laptopy biznesowe nie są ważącymi kilkanaście kilogramów klockami. Ich większa masa wynika z wykorzystania innych materiałów i jest to różnica odczuwalna, ale nie utrudnia korzystania ze sprzętu. Jak widać lista zalet laptopów poleasingowych jest znacznie dłuższa od listy wad. Drobne niedogodności, którymi cechuje się sprzęt biznesowy nie powinny stanowić dużego problemu. W wielu przypadkach może być tak, że kupno sprzętu z przeszłością korporacyjną jest najrozsądniejszym wyborem, gdy poszukujemy komputera do pracy, nauki czy też codziennego korzystania z internetu i multimediów.