Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne laptop + 2 envypraca na czas określony Maciej Sierpień Dzisiaj, 08-10-2021 14:35 Materiał powstał we współpracy z Hewlett-Packard Laptop nie tylko dla przyszłych inżynierów internetu rzeczy. Sprawdź modele HP Envy Informatyka od lat pozostaje najpopularniejszym kierunkiem studiów. W ubiegłym roku akademickim naukę na tym kierunku chciało rozpocząć ponad 33 tys. osób. Z największym odsiewem kandydatów mieliśmy zaś do czynienia na inżynierii internetu rzeczy, gdzie o jedno miejsce walczyło aż 29 chętnych. Co łączy te kierunki? Na pewno sprzęt, który ułatwia zdobywanie nowej wiedzy. Share Źródło: materiały partnera Czym jest inżynieria internetu rzeczy? Pod dość tajemniczą nazwą kryje się specjalizacja, którą dziś szczególnie upodobali sobie maturzyści. To kierunek dla osób będących na czasie z nowinkami technologicznymi, zainteresowanych cyfrowym światem. W trakcie trwającej 3,5 roku nauki, zakończonej uzyskaniem dyplomu inżyniera, żacy zdobywają wiedzę potrzebną m.in. do projektowania i budowania urządzeń IoT (Internet of Things), czyli właśnie internetu rzeczy. IoT, często tłumaczony również jako Intelligence of Things, to w uproszczeniu system urządzeń elektronicznych, które mogą komunikować się ze sobą i wymieniać dane za pomocą sieci i bez ingerencji człowieka. Do tego dość szerokiego pojęcia możemy zatem zaliczyć większość inteligentnych sprzętów codziennego użytku typu smart. Zostać inżynierem internetu rzeczy nie jest jednak rzeczą prostą. W roku akademickim 2020/21 na jedno wolne miejsce przypadało aż 29 chętnych. Niezmiennie od lat studentów przyciąga też informatyka. Według raportu opublikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozostaje ona najpopularniejszym kierunkiem w naszym kraju. W ubiegłym roku akademickim na informatykę zgłosiło się 33 687 kandydatów. Na drugim miejscu uplasowała się psychologia (29 239 osób), a na trzecim zarządzanie (25 369). Jaki laptop dla studenta? Bez względu na wybór kierunku, nie sposób wyobrazić sobie studiowania bez dobrego komputera. Dziś laptop jest nieodłącznym atrybutem każdego żaka. Dzięki niemu można sporządzać notatki, korzystać z materiałów naukowych dostępnych w internecie, archiwizować wykłady i materiały dydaktyczne czy – co szczególnie istotne w ostatnim czasie – uczestniczyć w zajęciach online. Wiele kierunków, choćby wspomniana inżynieria internetu rzeczy, wymaga także posiadania specjalistycznego oprogramowania. Rozważając zakup laptopa, warto zatem zainwestować w sprzęt, który dzięki swoim parametrom nie tylko posłuży nam w czasie kilkuletniej nauki, ale też nadal świetnie będzie się sprawdzał już po zakończeniu studiów. Jaki zatem powinien być idealny komputer przenośny dla żaka? Najprościej można by odpowiedzieć: szybki, wydajny, z wytrzymałą baterią, a przy tym lekki i atrakcyjnie wyglądający. Wszystkie te atrybuty posiadają laptopy HP z linii Envy: 13 oraz x360. Najwyższa jakość obrazu i dźwięku materiały partnera Źródło: materiały partnera Jeśli zdecydujemy się na najnowszą generację HP Envy 13, otrzymamy kompletnego ultrabooka stworzonego do codziennej nauki, pracy, ale również rozrywki. Model posiada duży, 17,3-calowy (w ofercie jest również wersja 13,3-calowa), szklany i niemal bezramkowy ekran w rozdzielczości Full HD (1920×1080 pikseli). Jasność na poziomie 300 nitów to gwarancja znakomitego obrazu bez względu na warunki otoczenia, a zatem także podczas korzystania z urządzenia na zewnątrz i w słoneczne dni. Sercem laptopa HP Envy 13 jest czterordzeniowy procesor Intel Core 10 generacji. W połączeniu z systemem operacyjnym Windows 10 Home 64 zapewnia odpowiednią moc, wydajność oraz szybkość reakcji. Obróbka najbardziej skomplikowanych projektów, zdjęć czy filmów nie stanowi już więc żadnej przeszkody. O błyskawiczny start systemu dba dysk SSD, a jego pojemność – 256 GB powinna wystarczyć, aby pomieścić wszystkie materiały zgromadzone w trakcie studiów. A nawet gdy okaże się, że to za mało, to dostępne są konfiguracje z drugim twardym dyskiem. materiały partnera Źródło: materiały partnera Podczas wykładów i spotkań online znakomicie sprawdzi się kamera HP WideVision HD 720p z dwoma mikrofonami cyfrowymi, która zapewnia doskonały obraz i dźwięk, nawet w głośnym otoczeniu. Znakomity dźwięk to natomiast efekt systemu Bang&Olufsen z wbudowanymi dwoma głośnikami oraz technologią HP Audio Boost 2.0. Warto również wspomnieć o połączeniu Wi-Fi 6 z modułem Bluetooth, które sprawia, że będziemy mogli błyskawicznie ściągnąć gigabajty plików, a nasze połączenie bezprzewodowe nie zostanie zakłócone. W studenckiej rzeczywistości przygotowywanie do egzaminów często odbywa się do późna w nocy, ale i z tego wybrnie laptop HP Envy 13. O komfort i wygodę podczas takiej nauki zadba podświetlana i pełnowymiarowa klawiatura z 1,5-milimetrowym skokiem klawiszy. Laptop i tablet w jednym Studiując architekturę lub inny kierunek, na którym przyda nam się nie tylko laptop, ale również tablet, idealnym rozwiązaniem okaże się z kolei HP Envy x360. Dwa urządzenia w jednym. Wystarczy szybki ruch, aby laptop zmienił się w tablet i odwrotnie. Model posiada dotykowy 13- lub 15-calowy ekran i zawias umożliwiający jego obrót o 360 stopni. Dodatkowo możemy go pokryć szkłem Corning Gorilla Glass NBT, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej odporny na wszelkie zarysowania i uszkodzenia. Konwertowalny laptop wyposażony jest w niezwykle wydajną baterię (może pracować bez podłączenia do prądu nawet przez 12 godzin) oraz autorską technologię HP Fast Charge, która umożliwia jego naładowanie do 50 proc. już w 45 minut. HP Envy x360 posiada procesor Intel Core 11. generacji, który gwarantuje płynne funkcjonowanie każdego oprogramowania i multimediów. materiały partnera Źródło: materiały partnera Nie tylko studentom przyda się też potrójny system bezpieczeństwa. Do komputera można się logować bez podawania hasła dzięki kamerze IR oraz czytnikowi linii papilarnych. Wbudowana funkcja ochrony prywatności HP SureView pozwala natomiast, po naciśnięciu przycisku F1, aktywować tryb, w którym nasz ekran będzie się wydawał ciemny dla wszystkich wokół poza nami. Do laptopa będziemy mogli podłączyć także wszystkie inne potrzebne nam urządzenia. Model x360 posiada m.in. dwa porty USB 3.1 typu A, port USB 3.1 typu C, port HDMI 2.0 oraz złącze audio. Funkcja HP QuickDrop pozwala natomiast w prosty sposób udostępniać treści bezpośrednio ze smartfona z wykorzystaniem sieci Wi-Fi. Szukasz idealnego laptopa do studiowania? Z modelami HP Envy nauka będzie czystą przyjemnością! Materiał powstał we współpracy z Hewlett-Packard