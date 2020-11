WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

laptop gamingowy + 2 laptop do naukilaptop do biura Ludwik Krakowiak wczoraj (22:18) Materiał powstał przy współpracy z Media Expert Laptop do gier, pracy i nauki - na co zwrócić uwagę? Laptop do gier musi spełniać zupełnie inne kryteria niż laptop do pracy i nauki. Tu liczy się przede wszystkim wydajność. Radzimy, na co zwracać uwagę przy wyborze laptopa do różnych zastosowań. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jak wybrać laptopa do pracy, gier i nauki (Adobe Stock) Wybierając laptop do gier, w pierwszej kolejności zwykle zwracamy uwagę na ekran. Im większe fizyczne rozmiary ekranu oraz obsługiwana rozdzielczość, tym lepiej prezentują się na nim gry. 15-calowa przekątna ekranu to minimum przyzwoitości, jednak na graczy oczekujących jeszcze lepszych wrażeń czekają również laptopy gamingowe z panelami 17,3-calowymi. Decydując się na taki sprzęt, trzeba tylko brać pod uwagę, że z większymi gabarytami wiąże się zwiększona masa. O ile laptop do gier z 15-calowym ekranem trzyma się na kolanach stosunkowo wygodnie, to już większy laptop gamingowy może wymagać dedykowanego stanowiska. Tym bardziej, że do takiego urządzenia warto zaopatrzyć się w podkładkę chłodzącą, zapewniającą lepsze chłodzenie podzespołów i obudowy, nagrzewających się w czasie pracy maszyny. Laptop gamingowy z 4K czy bez? Dla fanów rozrywki na najwyższym poziomie producenci mają sprzęty z ekranami obsługującymi rozdzielczość 4K. Tu jednak każdy kupujący powinien zastanowić się, w co chce grać – jeżeli głównie w nieco starsze gry, które nie wspierają jeszcze rozdzielczości 3840 x 2180 pikseli, ekran 4K w laptopie będzie niepotrzebny. Jeżeli jednak kupujesz laptop gamingowy z myślą o nowych tytułach, rozważ inwestycję w zaawansowany ekran. Zwróć uwagę na różne technologie produkcji matryc ekranów komputerowych. Ekrany TN są najszybsze, czyli najszybciej następuje w nich zmiana podświetlenia pikseli. To ważne, bo w dynamicznych grach komputerowych nie ma miejsca na smużenie. Ponadto laptopy z matrycami TN oferują najwyższe częstotliwości odświeżania, dochodzące już nawet do 240 Hz, co zapewnia wrażenie jeszcze większej płynności rozgrywki. Z kolei panele IPS są niezrównane pod względem jakości odwzorowania grafiki i kolorów, ale znacznie wolniejsze niż TN. Wariantem pośrednim są matryce w technologii VA. Laptop gamingowy – grafika to podstawa Laptop gamingowy musi zapewniać możliwie największą wydajność w grach, dlatego potrzebuje dużej mocy obliczeniowej do przetwarzania grafiki. Kluczowym podzespołem jest tu karta graficzna. Graczom o niewygórowanych wymaganiach, a za takie uważamy na przykład swobodną rozgrywkę w rozdzielczości Full HD ze średnią szczegółowością grafiki i szybkością 30 kl./s, powinny wystarczyć karty z serii GTX 1060 / 1650. Przyśpieszenie do 60 fps (ang. frames per second) i wysoka szczegółowość wymagają już większych zasobów obliczeniowych, które mogłyby dostarczyć układy GTX 1660Ti lub RTX 2060. Graczom nieuznającym kompromisów pozostaje zakup najbardziej zaawansowanych konfiguracji z kartami GTX 1080, RTX 2070 lub RTX 2080. Laptop gamingowy – pozostałe podzespoły Trudno sobie wyobrazić laptop gamingowy bez dysku SSD. Dostępne dziś konfiguracje występują albo wyłącznie z nośnikiem flash albo z zestawem dysków SSD i tradycyjnym talerzowym, HDD. Nośniki SSD zapewniają znacznie krótszy czas dostępu do dodanych – gry po prostu ładują się szybciej. Typ interfejsu ma mniejsze znaczenie – nie trać czasu na zastanawianie się: szybsze NVMe czy nieco wolniejsze SATA, bierz największą pojemność na jaką cię stać – minimum 512 GB. Zapewniamy, z nowymi grami miejsce szybko się zapełni. W zakresie pamięci operacyjnej twojemu laptopowi gamingowemu w zupełności wystarczy maksymalnie 16 GB. Zwróć tylko uwagę, by był to RAM dwukanałowy – chodzi o to, by nie ograniczać możliwości procesora laptopa, który w niektórych grach może być bardziej obciążony niż karta graficzna. Na ogół jednak procesor w laptopie gamingowym ma mniejsze znaczenie. Z powodzeniem wystarczy układ z bogatej oferty Intela wyposażony w cztery rdzenie fizyczne i obsługę wielowątkowości. Gdybyś jednak planował karierę streamera, potrzebny ci będzie CPU z większą liczbą rdzeni, gdyż wydajnie obsłuży ono jednocześnie grę i transmisję online. Przyda się także na potrzeby zadań pozarozrywkowych, np. wideoedycji. Dodatkowym aspektem, na który wiele osób zwraca uwagę, jest unikatowe wzornictwo laptopa gamingowego. Efektowne przetłoczenia obudowy lub LED-owe podświetlenie zarówno klawiatury, jak i innych elementów konstrukcji, od razu zdradza gamingowy charakter urządzenia. Laptop do pracy – kluczowe aspekty Komputer przenośny do pracy czy nauki musi charakteryzować się zupełnie inną funkcjonalnością. Tu liczy się przede wszystkim wygoda użytkowania. Warto szukać konstrukcji dysponujących pełnowymiarową klawiaturą, a więc wyposażoną w klawisze numeryczne. Klawisze powinny mieć wyraźny profil (tzw. wysoki skok). W przeciwieństwie do laptopa gamingowego, gdzie czas pracy na akumulatorze nie ma praktycznie żadnego znaczenia, laptop do pracy musi mieć bardzo wydajną baterię. Ogniwo zasilające powinno zapewniać urządzeniu kilka godzin niezakłóconej pracy. Równie istotny jest wyświetlacz o dużej jasności, zapewniający szerokie kąty widzenia. Najlepiej gdyby był wyposażony w matowe wykończenie, minimalizujące refleksy świetlne. Duże znaczenie ma także ilość dostępnego miejsca na dane – nawet w dzisiejszych warunkach pracy zdalnej, gdy wiele zadań realizowanych jest online, a pliki są dostępne i przetwarzane w chmurze. Dysk twardy o pojemności 2 TB to rozsądne minimum. Materiał powstał przy współpracy z Media Expert Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Materiał powstał przy współpracy z Media Expert