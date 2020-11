WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne huawei + 2 smartfontrend 48 min. temu Partnerem jest Huawei Ładowanie smartfonu dwa razy w tygodniu? To możliwe z Huawei P smart 2021 Producenci z roku na rok coraz częściej przyzwyczajają nas do tego, że smartfony trzeba ładować co noc. Niektórzy z nich uczynili wręcz z tej reguły standard. Tym większe zainteresowanie powinny budzić urządzenia, które wyróżniają się na tym polu. Wśród nich w ostatnim czasie na pierwszy plan wybija się nowa odsłona Huawei P smart 2021 z akumulatorem o ogromnej pojemności 5000 mAh. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Rozwój urządzeń mobilnych przybrał w ostatnich latach kierunek, który nie wszystkim się podoba, co należy uznać za zrozumiałe. Osoby przyzwyczajone do tego, że smartfon na jednym ładowaniu zapewnia pełnię swojej funkcjonalności przez przynajmniej kilkadziesiąt godzin mogą być tym kierunkiem rozczarowane. Zwłaszcza gdy mowa, o urządzeniu, które wykorzystywane jest nie tylko do komunikacji ze znajomymi, ale także na przykład w codziennej pracy. Wówczas kluczowa jest dostępność, czyli przekonanie, że urządzenie, które wyjmiemy w losowym momencie z kieszeni będzie sprawne i gotowe do działania. W przypadku lwiej części smartfonów kosztujących nierzadko kilka tysięcy złotych nie można liczyć na tego rodzaju “luksus”. Dostępność to podstawa Na polu dostępności na korzyść wyróżnia się właśnie Huawei P smart 2021. Jego akumulator ma pojemność aż 5 tys. miliamperogodzin. Oczywiście trudno jednoznacznie wskazać czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu w przypadku tak pojemnych ogniw, gdyż mogą się one mocno różnic w zależności od profilu użytkowania. Być może dlatego lepiej będzie zestawić pojemność baterii kosztującego niecałe 700 zł z tym, co oferuje we flagowych modelach konkurencja. Liczby mówią bowiem same za siebie. Topowy model smartfona za 4 tys. zł ma baterię o pojemności 2815 mAh. Inny, nieco tańszy oferuje niewiele więcej, gdyż tylko 3880 mAh. Tylko nieznacznie do pojemności oferowanej przez Huawei P smart 2021 zbliża się flagowiec innej chińskiej marki 10, który ma akumulator o pojemności 4780 mAh. Niemniej należy pamiętać, że w tym przypadku mamy do czynienia z urządzeniem wycenianym na blisko 2,5 tys. zł, a zatem niemal siedmiokrotnie więcej niż P smart 2021. materiały partnera (materiały partnera) Miliamperogodziny a praktyka Kwestia pojemności baterii to jedno, a praktyka codziennego użytkowania to drugie. Podczas testów przeprowadzaliśmy szereg obciążających urządzenie benchmarków, uruchamialiśmy dziesiątki kart w systemowej przeglądarce, spędziliśmy sporo czasu na oglądaniu filmów w rozdzielczości FullHD na YouTube i Netfliksie. Mimo to poziom naładowania akumulatora spadał poniżej 20% nie częściej niż co 25-30 godzin. Sam producent deklaruje przy tym, że dzięki zastosowaniu algorytmów uczących się zwyczajów użytkownika P smart 2021 umożliwia ponad 38 godzin nieprzerwanych rozmów realizowanych przez 4G, ponad 16 godzin oglądania filmów strumieniowanych z internetu oraz 12 godzin ciągłego przeglądania zasobów sieci za pośrednictwem 4G. Trzeba przyznać, że te deklaracje, które w dużej mierze znalazły potwierdzenie podczas naszych testów, robią wrażenie. Znacznie ważniejsze niż subiektywne wrażenia, które przecież mogą się decydująco rożnić w zależności choćby od zestawu wykorzystywanych aplikacji, są benchmarki. A ich wyniki są w przypadku Huawei P smart 2021 jednoznaczne. Podczas testów uruchomiliśmy na smartfonie jeden z najpopularniejszych benchmarków pozwalających na przetestowanie baterii, czyli PCMark for Android. Jest on o tyle wartościowy, że testuje urządzenie w konkretnych, codziennych zdaniach, na przykład symuluje przeglądanie galerii zdjęć, edycję fotografii i plików wideo, pisanie i przeglądanie plików tekstowych, zapis i odczyt plików z pamięci i wiele innych zadań. PCMark oszacował na 8046 punktów, co jest niezwykle rzadko osiąganym wynikiem na tej półce cenowej. materiały partnera (materiały partnera) Nie tylko pojemność Jak już ustaliliśmy, Huawei P smart 2021 z całą pewnością nie należy do urządzeń, których posiadacze wszędzie muszą zabierać ze sobą ładowarkę. Nawet jeśli zapomnimy podłączyć rozładowujące się urządzenie na noc, to w zdecydowanej większości przypadków możemy być pewni, że rano będzie można jeszcze z niego skorzystać. Warto jednak pamiętać, że w przypadku smartfonów ważna jest nie tylko sama kondycja i pojemność akumulatora, ale także możliwość błyskawicznego doładowania. I na tym polu nowy produkt Huawei nie zawodzi. Do zestawu dołączono bowiem 22,5-watową ładowarkę Huawei SuperCharge, która w ciągu dwudziestu minut jest w stanie naładować akumulator nawet o kilkadziesiąt procent. W tym przypadku także wpływ mają choćby uruchomione na smartfonie aplikacje, niemniej wciąż są to wyniki nieosiągalne dla lwiej części urządzeń z tej półki cenowej, a nawet znacznie droższych smartfonów. Wszystko to sprawia, że Huawei P smart 2021 to bardzo ciekawa propozycja, która łączy takie wyznaczniki nowoczesnych smartfonów, jak bezramkowe wzornictwo, zaawansowany system kamer oraz konfigurację sprzętową pozwalającą na płynne działanie Androida z cechami, które robiliśmy w starszych konstrukcjach. Smartfon jest solidny i można na nim polegać, zarówno w zakresie wytrzymałości na ewentualne upadki, jak i jakości wykonania, ale przede wszystkim ze względu na wielkość baterii. W segmencie smartfonów kosztujących około 700 zł trudno w tej chwili o lepszy wybór. 