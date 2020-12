WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

pralka do zabudowy + 5 pralkapralko-suszarkapralkosuszarkaelectroluxagd do zabudowy 3 godziny temu Artykuł sponsorowany Kwintesencja modernistycznego domu. Jakie elementy wpływają na wysoki komfort życia? To, co miłe dla oka, nie musi być koniecznie wygodne. Zobacz, na jakie aspekty zwrócić uwagę, urządzając i wyposażając dom, by nie tylko zachwycał nowoczesnym wyglądem, lecz również zapewniał optymalny komfort na co dzień! Podziel się Kwintesencja modernistycznego domu (materiały partnera) Klucz do sukcesu? Dobry plan i podział na strefy Przepis na funkcjonalny dom? Podziel dostępną powierzchnię na konkretne strefy: gotowania i jedzenia, rekreacji, higieny, snu i przechowywania – a następnie trzymaj się tego podziału podczas urządzania wnętrza. Tylko (albo aż) tyle potrzeba, aby urządzić taki dom, który będzie nie tylko pięknie wyglądać, lecz przede wszystkim zapewniać optymalny komfort Tobie i Twoim najbliższym. Tym, co może stanąć Ci na przeszkodzie jest mieszanie tych stref. Może to dotyczyć z pozoru mało istotnych kwestii. Część kuchennych zapasów schowana w pralni, bo tylko tam są wolne półki. Detergenty upchnięte w łazienkowej szafce – które musisz przynieść z drugiego końca domu, gdy chcesz coś sprzątnąć w kuchni. Deska do prasowania przechowywana w jednym miejscu, a używana w zupełnie innym. Takie drobnostki może nie wyglądają zbyt poważnie, ale w znaczącym stopniu obniżają codzienny komfort. Dbając o to, by w każdej strefie znalazły się elementy, których w niej używasz, możesz tego uniknąć. Kuchnia, w której aż chce się gotować Na funkcjonalną i komfortową w użytkowaniu kuchnię składają się nie tylko ultranowoczesne sprzęty, lecz przede wszystkim ich układ uwzględniający zasadę trójkąta roboczego. Zgodnie z nią, pomieszczenie powinno być podzielone na trzy strefy: przechowywania – zbierzesz w niej zarówno zapasy produktów spożywczych, jak i garnki, drobne sprzęty AGD i wszystkie inne akcesoria, z których korzystasz w kuchni,

przygotowywania posiłków – składają się na nią blaty robocze oraz płyta grzewcza i piekarnik,

zmywania – znajdują się w niej zmywarka oraz zlewozmywak, a także wszystkie artykuły, które są używane podczas mycia składników potraw czy zmywania naczyń, czyli przede wszystkim detergenty. Łazienka sprzyjająca relaksowi Jak urządzić funkcjonalną łazienkę? Wbrew pozorom wcale nie potrzebujesz dużego metrażu, by zmieścić w niej wszystko, czego potrzebujesz, by wygodnie oddawać się czynnościom higienicznym czy relaksować po ciężkim dniu. Zaledwie 5 m² powinno wystarczyć na wszystkie niezbędne komponenty. W przypadku łazienki istotny jest nie tylko sam wybór poszczególnych elementów, ale również zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy nimi. Maksymalny komfort zapewnisz sobie, jeśli weźmiesz pod uwagę następujące kwestie: jeśli umywalka znajduje się przy wannie, powinno je dzielić od 5 do 20 cm, a w przypadku umywalki sąsiadującej z toaletą odstęp powinien wynosić 20 cm,

wolne miejsce przed wanną powinno być równe 70 × 100 cm, a przed prysznicem ok. 80 × 90 cm,

przed umywalką zachowaj wolną przestrzeń o wymiarach 65 × 100 cm, a przed toaletą – 80 × 60 cm. Musisz zmieścić w łazience strefę prania? Postaw na pralkę do zabudowy, którą ukryjesz przed wzrokiem w taki sposób, by nie zaburzała aranżacji. Możesz też pójść o krok dalej i wybrać urządzenie typu 2 w 1, czyli pralko-suszarkę, która nie tylko upierze ubrania, ale również je wysuszy, by były w zasadzie gotowe do włożenia do szafy. Możesz też samodzielnie zmontować zestaw, montując suszarkę na pralce i stabilizując całość przy użyciu specjalnego adaptera łączącego. Taką dwupiętrową konstrukcję łatwo zamaskujesz, zabudowując w szafie – nad suszarką zmieści się też półka, na której możesz przechowywać detergenty do prania. Pralnia, garderoba i inne pomieszczenia gospodarcze Jeśli tylko masz taką możliwość, zaaranżuj w domu osobne pomieszczenia gospodarcze, takie jak chociażby pralnia, garderoba czy spiżarnia. Dlaczego warto się na to zdecydować? Osobne pokoje na zapasy żywności, ubrania i inne rzeczy, na które nie ma nigdzie indziej miejsca, ułatwiają utrzymanie porządku i zmniejszają ilość niepotrzebnych przedmiotów w pozostałej części domu. Jak urządzić takie pomieszczenia? Spiżarnię wyposaż przede wszystkim w rząd solidnych półek, które udźwigną przeróżne zapasy, w tym ciężkie weki. W garderobie poza miejscem do przechowywania ubrań i butów możesz też zaaranżować strefę prasowania. Dzięki temu będziesz mógł przejrzeć świeżo uprane i wysuszone rzeczy po kątem zagnieceń i od razu wyprasować te wymięte przed włożeniem do szafy. Potrzebne akcesoria nie zajmą wiele miejsca – potrzebujesz w sumie tylko deski oraz żelazka lub generatora pary, w zależności od tego, czym prasuje Ci się wygodniej. W osobnej pralni z pewnością znajdziesz miejsce tak na pralkę, jak na suszarkę – i to w wariancie wolnostojącym. Nie zapomnij też o szafkach na potrzebne detergenty i inne akcesoria potrzebne do pielęgnacji ubrań. Urządzenie funkcjonalnego domu wcale nie wymaga wysiłku ani dużego nakładu finansowego. Wystarczy tylko przygotować dobry projekt i trzymać się go – a przekonasz się, jak wygodne będzie mieszkanie w domu zaplanowanym w sposób przemyślany i zorientowany na komfort domowników.