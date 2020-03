Kwasy Omega-3 miały chronić przed nowotworami. Nowe badania pokazują, że może być odwrotnie

Kwasy Omega-3 są powszechnie uważane za jedne z najzdrowszych dla człowieka, jednak najnowsze badania przypominają, że tak jak wszystkie tłuszcze - te również w nadmiarze mogą nam szkodzić. Naukowcy są zdania, że mogą przyczyniać się do rozwoju niektórych nowotworów.

Czy suplementacja kwasami Omega-3 jest potrzebna? (123RF)

Kwasy Omega-3 należą do grupy Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych, co oznacza, że musimy je spożywać, by zdrowo funkcjonować. Wiele badań potwierdziło, że mogą nieco zmniejszać ryzyko chorób serca, w tym niedokrwienia serca. I chociaż mają ogólnie pozytywny wpływ na nasze zdrowie, jednak spożywane w nadmiarze mogą przynieść się do rozwoju chorób nowotworowych.

Wyniki badań opublikowane na łamach British Journal of Cancer oraz Cochrane Database of Systematic Reviews ujawniły, że na każde 1000 osób spożywających zwiększoną dawkę Omega-3 przez 4 lata, u trzech z nich może dojść do rozwinięcia się nowotworu prostaty. Badania w takiej samej grupie potwierdziły, że u 3 osób zmniejszyło się ryzyko śmierci z powodu chorób serca, a u 6 osób zmalało ryzyko zawału.

W sumie przebadano około 110 000 osób, a spośród nich losowo wybierano te, które będą spożywały dodatkową dawkę Omega-3. W grupie testowej znalazły się osoby z wykrytym nowotworem, te, u których ryzyko wystąpienia raka było zwiększone oraz zdrowie osoby.

- Nasze wcześniejsze badania wykazały, że suplementy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3, w tym tłuszcze rybie, nie chronią przed depresją, udarem, cukrzycą i nie zmniejszają ryzyka zgonu - przyznał doktor Lee Hooper, główny autor badań. - Nowe dane jasno pokazują, że spożywanie przez wiele lat suplementów omega-3 może nieco zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby serca, ale zostanie to zrównoważone niewielkim zwiększeniem ryzyka rozwoju niektórych nowotworów.