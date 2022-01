Ktoś śledził modelkę strojów kąpielowych. Wszystko ułatwiła technologia Apple

Pewnego dnia Brooks postanowiła wybrać się do miasta ze znajomymi, by wspólnie spędzić czas. Przebywając w jednym z lokali, zostawiła swój płaszcz na oparciu krzesła, a wtem nieznajoma osoba wsunęła do jej kieszeni Apple AirTag, czyli urządzenie lokalizujące wielkości breloczka do kluczy. Zanim kobieta się zorientowała, minęło 5 godzin. W ciągu tego czasu kilkukrotnie zmieniała lokale, a właściciel AirTaga mógł dość dokładnie śledzić to, gdzie przebywała.