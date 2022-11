Który dysk SSD jest najlepszy?

Co to jest dysk SSD? Jaki dysk SSD wybrać? Jak wybrać najlepszy dysk SSD? Zanim odpowiemy na to pytanie, przypomnijmy, czym są w ogóle dyski SSD. Jakie mają zalety i wady? Lepszą opcją jest dysk SSD czy może jednak HDD? Szczegóły na temat dysków SSD znajdziesz w dzisiejszym wpisie.

Co to jest dysk SSD?

Dysk SSD – z angielskiego Solid State Drive – to nic innego jak nośnik półprzewodnikowy. Od swojego starszego brata – a mianowicie dysku twardego HDD – różni się przede wszystkim konstrukcją i szybkością zapisu oraz odczytu danych. Do produkcji dysku SSD wykorzystuje się pamięć NAND flash, którą używa się również w kartach pamięci microSD czy w popularnych pendrive’ach. Jeśli natomiast chodzi o budowę, od dysku HDD SSD różni się między innymi tym, że nie posiada ruchomych elementów. To z kolei sprawia, że dyski SSD są trwalsze i dużo mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne.

Do produkcji półprzewodnikowych nośników wykorzystuje się także różne typu kości. Wyróżnia się SLC, MLC, TLC oraz QLC. Kości te mają wpływ głównie na żywotność. Najtrwalszą opcją jest SLC, najmniej natomiast QLC. Każda z tych kości ma zdolność przechowywania określoną ilość bitów informacji.

Pracą dysku SSD zarządza tak zwany kontroler. To element, który odpowiada między innymi za to, aby wszystkie dane zapisywały się w sposób równomierny w każdym układzie pamięci oraz aby dane te wykazywały podobne zużycie. A zatem dysk SSD to nic innego jak urządzenie masowej pamięci, służące do przechowywania danych.

W czym właściwie pomaga dysk SSD? Jeśli do tej pory używałeś dysków HDD, odczujesz ogromną różnicę w korzystaniu ze swojego komputera lub laptopa. Twoje ulubione gry będą się szybciej ładować, jeśli zostaną zainstalowane na odpowiednim dysku SSD. Elementy tego rodzaju nie tylko gwarantują płynniejszą rozrywkę, ale i zapewniają komfort pracy – szczególnie jeśli wykorzystujesz zaawansowane i rozbudowane oprogramowania. Sam Windows będzie uruchamiać się dużo szybciej.

Do zalet dysków SSD zalicza się również wysoką odporność na wstrząsy i uszkodzenia. Jest to spowodowane przede wszystkim brakiem elementów, które są podatne na tego rodzaju urazy. Dodatkowo brak ruchomych części sprawia, że dyski SSD pracują znacznie ciszej od modeli HDD. Plusem jest także ich energooszczędność oraz to, że nie zajmują zbyt wiele miejsca w obudowie.

Jaki dysk SSD wybrać? Oczywiście, że najlepsze dyski SSD to takie, które spełniają nasze oczekiwania. Dlatego tak ważne jest, aby określić swoje potrzeby i do nich dopasować parametry dysku SSD. Ale jakie właściwości elementów tego rodzaju są najważniejsze? Co trzeba wziąć pod uwagę, kupując dysk SSD? Ten temat omawiamy w dalszej części dzisiejszego wpisu.

Jaki dysk SSD wybrać?

Który dysk SSD wybrać? Na początek zwróć uwagę, z jakim interfejsem współpracuje interesujący Cię dysk SSD. Do najpopularniejszych zalicza się modele na SATA, które podłącza się za pośrednictwem dedykowanego kabla. To aktualnie najtańsze rozwiązanie, ale mają niestety swoje ograniczenia – są mniej wydajne w porównaniu do innych dysków SSD.

Wybierając odpowiedni dysk SSD, sprawdź także rodzaj kości pamięci, który został zaimplementowany z interesujących Cię produktach. Do ważnych parametrów zalicza się również maksymalną prędkość zapisu oraz odczytu i wskaźnik MTBF. Ten ostatni parametr określa czas bezproblemowej pracy urządzenia.

Pojemność to kolejny równie istotny parametr. W tym przypadku kieruj się przede wszystkim swoimi potrzebami oraz tym, do czego wykorzystywany będzie Twój komputer. Jeśli potrzebujesz urządzenia do grania w gry oraz pracy, polecamy kupić dysk o pojemności minimum 512 GB. Dyski z mniejszą pojemnością sprawdzą się jedynie do samego systemu operacyjnego.

Masz już określone parametry i wybranych kilka dysków SSD, ale wciąż nie wiesz, który z nich jest najlepszy? W takiej sytuacji polecamy sprawdzić ranking dysków SSD! Taka lista obejmuje najpopularniejsze na dany moment rozwiązania, wybierane głównie przez użytkowników. Decydując się na zakup dysku SSD, który znalazł się w takim rankingu, możesz mieć pewność, że inwestujesz w wydajne i dobrej jakości produkt, który spełni Twoje oczekiwania. Wybierając porządny dysk twardy SSD, nie trzeba się martwić o bezpieczeństwo danych, natomiast wysoka prędkość odczytu oraz szybkość zapisu wpłynie na komfort użytkownika. Chociaż większa pojemność dysku wiąże się z wyższą ceną, to jednak wybierając dysk SSD lepiej od razu wybrać model, który ma kilkaset GB. Szybkość odczytu nic na tym nie straci, a w razie potrzeby zapisania dodatkowych danych nie trzeba będzie tracić czasu na szybkie przeglądanie i kasowanie zbędnych plików. Dyski SSD sprawdzą się również w komputerze stacjonarnym, ponieważ pozwalają skrócić czas ładowania systemu i programów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób wybiera je zamiast przestarzałych dysków HDD.