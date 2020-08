WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera laptop + 2 komputerdrukarka Karolina Kowasz 6 godzin temu Elektro-wyprawka w okresie pandemii – co jest niezbędne dla ucznia Ciężko powiedzieć, czy zapowiedziany powrót do szkoły bardziej ucieszył dzieci, nie mogące się doczekać żywego kontaktu ze swoimi kolegami, czy ich rodziców, którzy nie będą musieli dłużej się martwić o szkolną przyszłość swoich pociech. Nie zmienia to jednak faktu, że po długim nauczaniu zdalnym, wszyscy czekają niecierpliwie na powrót do starego trybu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Przygotuj się technologicznie na powrót do szkoły Artykuł powstał we współpracy z Media Expert Zanim jednak będzie można wrócić do normy, warto się dobrze naszykować na kolejne szkolne wyzwania. Epidemia szczególnie uwypukliła konieczność nadążania za technologią, zarówno w kontekście dostępu do zdalnej nauki, jak i utrzymywania kontaktów międzyludzkich. Jako odpowiedzialni rodzice powinniśmy ułatwić naszym dzieciom naukę, toteż wyposażenie technologiczne, adekwatne do wieku pociechy, jest niezbędne. Co jednak, gdy nie wiemy, w co najlepiej się zaopatrzyć? Tutaj z pomocą przychodzi nasz poradnik. Odwieczny dylemat – laptop czy komputer stacjonarny? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli nasza pociecha ma swoje stałe miejsce pracy i wystarczająco dużo miejsca na biurku, to komputer stacjonarny będzie bardziej ergonomicznym rozwiązaniem. Dziecko może ustawić wysokość monitora stosownie do swoich potrzeb, dzięki czemu nie męczy ono i nie niszczy wzroku. Jednakże – zakup monitora, klawiatury oraz innych komponentów, to dodatkowy wydatek. Nie da się jednak ukryć, że ergonomia pracy z komputerem stacjonarnym jest dużo lepsza. Przy zakupie odpowiedniej stacji stacjonarnej, nie musimy się martwić o jej wydajność przez kilka lat. Istnieje także możliwość swobodnej wymiany poszczególnych komponentów, dzięki czemu nasza pociecha będzie mogła latami cieszyć się dobrym sprzętem, który poradzi sobie zarówno z pracą w internecie, jak i będzie doskonale służyć w ramach rozrywki po ciężkich godzinach nauki. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, gdy nasze dziecko nie ma swojego stałego miejsca pracy, lub jesteśmy rodzicem licealisty lub studenta. Tutaj mobilność laptopa zdecydowanie wygrywa nad wydajnością stacjonarki. Laptop pozwoli spokojnie pracować dziecku z dowolnego miejsca w domu, więc nie musi się martwić, że nie zdąży na ewentualną zdalną lekcję. Dzięki kompaktowym wymiarom, studenci będą mogli bez problemu zabierać urządzenie ze sobą na uczelnię, a także pracować dalej nad projektami czy pracami zaliczeniowymi, gdy pojadą do rodziny w odwiedziny na weekend. Jeżeli zaś zdecydujemy się na laptopa o nieco lepszych parametrach, to sprawdzi się on nie tylko w codziennej pracy, ale także w gamingu. Wszystkie te cechy idealnie łączy laptop ACER Nitro 5. Wyposażony został w duży, 15.6” ekran, toteż nie musimy się przejmować, że dziecko zniszczy sobie wzrok wpatrując się w szczegóły. O wydajność sprzętu zadbało zaś 8 GB pamięci RAM oraz procesor dziewiątej generacji Intel Core i5-10300H. Za to karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 sprawdzi się nie tylko do grania, ale również w specjalistycznych programach, np. do renderowania obrazu czy montażu. Ergonomia pracy z komputerem stacjonarnym Jeżeli mamy odpowiednio dużo miejsca i chcemy zdecydować się na jednostkę stacjonarną, to kolejnym krokiem będzie wybór odpowiedniego monitora, który umożliwi wygodną pracę. Wiedząc, gdzie planujemy postawić monitor, należy zmierzyć dane miejsce, by wiedzieć, jaki ekran zmieści się na blacie. Konieczna będzie również analiza odległości oczu od ekranu przyszłego monitora, by nie zmęczyć wzroku pracą ze zbyt małą lub za dużą matrycą. Jeżeli siedzieć będziemy mniej niż metr od monitora, to nie decydujmy się na sprzęt większy niż 24 cale. Monitor wielkości 24 cali powinien zmieścić się jednak niemalże na każdym biurku, dlatego możemy polecić go do codziennej pracy. Poszukując odpowiedniego modelu nasz wzrok padł na zakrzywiony SAMSUNG Curved LC24F396FHUXEN, o proporcji ekranu 16:9, ze złączem HDMI i VGA. Dzięki zakrzywionej matrycy, zwiększa się pole widzenia odbiorcy pracującego z tym ekranem. Dodatkowo, chroni on wzrok, ponieważ każdy punkt na ekranie znajduje się w dokładnie tej samej odległości od naszych oczu, przez co nie męczą się one skacząc po ekranie. Nie bez znaczenia dla wzroku naszej pociechy będzie również współczynnik kontrastu, 3000:1, przez co barwy są znacznie intensywniejsze, w porównaniu do innych modeli monitorów. Monitor to jednak nie wszystko, konieczne będzie również odpowiednie krzesło. Odpowiednie zabezpieczenie kręgosłupa, po zabezpieczeniu wzroku naszego dziecka, powinno stanowić priorytet. Dobry fotel powinien mieć regulowany kąt nachylenia, regulację wysokości siedziska, a także możliwość zmiany wysokości podłokietników. Każdą z wymienionych wcześniej cech posiada fotel GENESIS Nitro 550. Rama wykonana została z trwałego metalu, dzięki czemu jest odporna na uszkodzenia, a żywotność fotela będzie bardzo długa. Ten model wyposażono w podciągnik gazowy, który pozwala na obciążenie fotela wagą do 150 kg, więc sprawdzi się on zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Rozwiązanie dla młodszych uczniów Kiedy dziecko potrzebuje stałego dostępu do Internetu lub niewielkiego urządzenia do łączenia się z nauczycielem na zdalne nauczanie, ale nie chcemy inwestować zbyt dużo pieniędzy, najlepszym rozwiązaniem będzie niewielki tablet. Pozwoli on bezproblemowo korzystać z Internetu do odrabiania lekcji, a także umożliwi dziecku kontakt z rówieśnikami. W przypadku mniejszych dzieci sprawdzi się on dużo lepiej niż laptop, ze względu na niewielką wagę tego rodzaju urządzeń. Faworytem w tej kategorii niewątpliwie będzie HUAWEI MatePad T8, o wadze zaledwie 310 gramów. Sprzęt posiada ośmiocalowy ekran, a jego wymiary całkowite to 199,7 x 121,1 x 8,55 mm. Dzięki temu będzie świetnym towarzyszem dzieci zarówno do nauki, jak i czytania, oglądania bajek lub grania w gry. Ekran został wyposażony w tryb ochrony oczu, zmniejszający emisję niebieskiego światła, co znacząco zwiększa komfort użytkowania. Rodziców na pewno ucieszy także opcja kontroli rodzicielskiej, która pozwoli na dobór aplikacji, do jakich dziecko będzie miało dostęp, ograniczenie czasu korzystania z tabletu. Na tym jednak nie koniec, bo z tą opcją tablet zasygnalizuje także nieprawidłową postawę pociechy w trakcie korzystania z urządzenia. Nie tylko do drukowania kart pracy Nauczyciele coraz częściej wysyłają swoim uczniom karty pracy do wydrukowania i rozwiązania w domu. Trudno więc obejść się bez tego urządzenia. Szczególnie, że przyda się ono całej rodzinie – zarówno do drukowania dokumentów, jak i przygotowywania kolorowanek dla młodszych pociech. Starszym uczniom, bez wątpienia, drukarka przyda się do szykowania informacji z Internetu, w ramach pracy domowej. Urządzenie powinno być więc proste w obsłudze, idealnie, gdy posiada opcję druku w kolorze. Przystępną cenowo opcję, spełniającą wszystkie wymagania, stanowi CANON Pixma TS3150. Drukarka atramentowa pozwoli nawet na drukowanie bez obramowania intensywnie kolorowych fotografii, co na pewno spodoba się dzieciom. Jest wyjątkowo prosta w obsłudze, umożliwia drukowanie i skanowanie dokumentów ze smartfonów i tabletów, więc pociechy, w razie potrzeby, poradzą sobie same, bez pomocy rodziców. Urządzenie jest odporne na zarysowania i ślady po palcach, więc nie sprawi nam problemu jego czyszczenie. Dla wymagających studentów Jeżeli mamy dzieci w wieku studenckim, do tego uczące się na kierunkach technicznych lub projektowych, mogą wymagać one maszyn do zadań specjalnych. Specjalistyczne oprogramowanie jak Autocad czy Photoshop może nie odpalić się na słabszych komputerach. Kompilowanie programów przez studentów informatyki także będzie sprawniejsze na bardziej wydajnych sprzętach. Ponieważ jednak laptopy o konfiguracji radzącej sobie z tego rodzaju oprogramowaniem są droższe od stacjonarek, zalecamy zakup tej drugiej. Szczególnie, że w przyszłości dużo łatwiej będzie ją dodatkowo rozbudować, gdyby nasz student potrzebował jeszcze wydajniejszego sprzętu. Osobom mającym wątpliwości, jaki sprzęt sprawdzi się najlepiej, możemy polecić stacjonarny komputer MSI Mag Meta 5 Ryzen 5. Jednostka została wyposażona w wydajny procesor AMD Ryzen 5 3600 oraz 8 GB pamięci RAM, dzięki czemu nie będziemy musieli się martwić, że komputer nie poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami. Jeżeli nasza pociecha lubi w wolnym czasie odpoczywać przy grach komputerowych, to na pewno ucieszy ją, że stacja posiada kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, doskonale sprawdzającą się nawet w najnowszych tytułach. Artykuł powstał we współpracy z Media Expert