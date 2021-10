Które aplikacje bankowe umożliwiają wzięcie kredytu online?

Kredyt w aplikacji nie jest jednak wolny od wad. Co można zaliczyć do jego minusów? Będzie to z pewnością zawężona oferta kredytowa, która sprowadza się głównie do kredytów gotówkowych, często na mniejsze sumy. Ponadto, kierowana jest ona wyłącznie do wybranych klientów, a więc tych, którym już wcześniej wyliczona została zdolność kredytowa.